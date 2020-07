Las llamadas de Julio Grondona que terminaron con la renuncia de Javier Cantero: "Pibe, háganse cargo del club"

#Independiente Maldonado en IdeA: "Nosotros llegamos al club por pedido de Grondona. Me llamó un día y me dijo 'pibe juntarte con tus amigos y háganse cargo del club, con este muchacho no salimos adelante. Y lo llamó adelante mío y le dijo que tenía que renunciar" pic.twitter.com/Ma2EBD9rEF