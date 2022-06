Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece: tuvieron que separarlos para que no lleguen a las piñas

"El técnico de Defensa lo esperó al de River cuando se estaba por ir. Hubo gritos y empujones entre los cuerpos técnicos. Se armó un tumulto general y tuvieron que separarlos", afirmó el periodista.

Otros testigos presentes afirman que también "volaron algunas trompadas" y que tuvo que intervenir personal de seguridad para que el conflicto no pasara a mayores.

Video: Por qué se pelearon Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece

Defensa y Justicia y River igualaron sin goles en su debut en el nuevo torneo de la Liga Profesional. En medio del partido, Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo protagonizaron una discusión que derivó en la expulsión del DT del Halcón.

Cerca del final del encuentro, y de forma totalmente insólita, Beccacece impidió que River sacara rápido un lateral. Esta situación enfureció a Gallardo que se quejó de su contrincante que no tardó en reaccionar.

"¡Está loco este!", le dijo el DT de River al cuarto árbitro. Mientras abandonaba el campo de juego, el entrenador del Halcón respondió con un contuntente: "¡¿Quién sos vos?!".

Qué dijo Marcelo Gallardo de Sebastián Beccacece en conferencia de prensa

El Muñeco tuvo un entredicho con el DT de Defensa y Justicia y explicó por qué discutieron en medio del partido en el Tito Tomaghello: "No me gustó la actitud que tuvo Beccacece, de meterse adentro del campo para que no juguemos el lateral. Se lo dije y pasó simplemente eso", agregó en conferencia de prensa.