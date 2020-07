Menotti bancó a Messi: "Es más representativo que Bartomeu en Barcelona"

Menotti

César Luis Menotti, actual director de Selecciones Nacionales y técnico campeón del mundo en 978, resaltó que Lionel Messi "es más representativo" que Josep María Bartomeu, actual presidente de Barcelona, para la historia de la entidad blaugrana.

"Messi es más represantativo que Bartomeu en la historia del Barcelona. No se me cruza por la cabeza que no llegue a un arreglo. Él no piensa en el contrato cuando entra a una cancha. Sigue siendo el mismo en una cancha o tu barrio", expresó el ex entrenador de 81 años en entrevista con TyC Sports.

Las palabras del Flaco vienen a cuenta de los rumeros de la prensa española acerca del deseo del capitán blaugrana de no prolongar el vínculo con la institución y buscar un nuevo rumbo a partir de mediados de 2021.

"Es evidente que Setién no ha encontrado el equipo aún. Pero Messi sigue siendo el mismo y no en vano llegó a los 700 goles en su carrera. Me causa gracia aquellos que cuestionan a Messi y que dicen que en la Selección no rindió. Si no hubiese sido por él, al último Mundial no habríamos ido", afirmó Menotti.