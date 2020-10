Nacho Fernández y su no citación a la Selección Argentina: "Uno no encuentra mucha explicación"

Nacho Fernández

Ignacio Fernández es uno de los mejores jugadores del River de Gallardo: junto a Enzo Pérez, se reparte la mitad de la cancha de uno de los mejores equipos del continente.

Pero Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, nunca lo convocó y en charla con ESPN, Nacho se refirió a ese sentimiento de desilusión respecto a su no convocatoria.

"El técnico decide y elige, tiene muchísimos jugadores para elegir. Por ahora no fui convocado. Cuando viene la lista, uno está pendiente, pero hace rato que está Scaloni y no fui convocado nunca, no tuve ningún llamado", comentó el ex Gimnasia.

Y cerró: "Uno va perdiendo un poco las esperanzas, pero hay que hacer las cosas bien en el club y ojalá algún día me toque. El técnico ve que hay otros mejores que yo, no le encuentro mucha explicación".