"No prendía la luz de mi casa", el día que el Morro García habló de su depresión y las ganas de dejar el fútbol"

Morro García

En diciembre de 2018, Santiago García repasó en una entrevista com TyC Sports distintos sucesos de su vida deportiva y fuera de las canchas y repasó los difíciles momentos que vivió en Nacional a fines de 2011, cuando atravesó una profunda depresión tras una suspensión por doping que siempre consideró injusta.

"No prendia la luz de mi casa. Estaba totalmente deprimido y no quería jugar al fútbol. No quería jugar más. Hubieron muchas cosas que me sobrepasaron con cosas que no hice. El doping fue uno de los grandes motivos. En Uruguay quedé como un drogadicto porque fue el primer caso del fútbol uruguayo", expresó en el programa Líbero.