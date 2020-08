Setién se tiene fe para seguir: "No creo que sea mi último partido en Barcelona"

quique setien

Quique Setién, entrenador de Barcelona, anticipó hoy que tiene en mente que el que animará mañana con Nápoli, en la revancha de los octavos de final de la Champions League, no será su último partido al frente del club catalán.

"No se me ha pasado por la cabeza que sea mi último partido. El equipo está bien y no ha perdido su identidad", anticipó Setién en la rueda de prensa previa al trascendental partido que jugará este sábado el Barcelona como local de Nápoli tras el 1-1 de la ida.

El ex técnico de Betis fue el principal blanco de las críticas departe de los medios de prensa catalanes tras haber dejado escapar la Liga española a manos de Real Madrid, que se coronó campeón el mes pasado.

"Como bien lo expresaron mis jugadores, necesitábamos un descanso, recuperar el físico que sintió mucho el desgaste de jugar tantos partidos seguidos, ahora recargamos energía y estamos preparados para un partido ante un rival muy difícil, que mejoró mucho y nos puede hacer daño", analizó Setién.

Fuente: Télam