Una nena de 12 años, la misma casa y el mismo acusado: la denuncia que podría incorporarse a la causa Agostina Vega

El abuso a una nena de 12 años

Uno de los casos corresponde a una mujer que aseguró haber sido víctima de un grave episodio cuando tenía 12 años. Siempre según la información difundida, la denunciante sostuvo que fue captada por Barrelier junto a otras personas y trasladada a la vivienda ubicada sobre calle Del Campillo.

De acuerdo con su relato, en ese lugar habría sido sometida a una violación grupal hace diez años atrás. La mujer aseguró que realizó una denuncia en aquel momento, aunque sostuvo que la causa no avanzó. La identidad de la denunciante permanece bajo estricta reserva.

Según trascendió, la mujer decidió acercarse a los abogados vinculados a la familia de Agostina luego de reconocer a Barrelier tras la difusión pública de su imagen por la investigación del crimen de la adolescente. Su intención habría sido aportar información para evitar que otras jóvenes atravesaran situaciones similares.

Además de este episodio, existirían al menos otros dos testimonios vinculados a presuntos hechos de abuso o violencia sexual ocurridos en la misma vivienda y que también apuntan contra Barrelier.

El antecedente de la mujer que logró escapar

Las nuevas revelaciones se suman a un antecedente que tomó notoriedad en los últimos días. Se trata del caso de una joven que denunció a Barrelier en 2025 por privación ilegítima de la libertad y que decidió romper el silencio tras el crimen de Agostina.

La mujer relató que fue retenida dentro de la misma casa de barrio Cofico, donde el acusado la amenazó con un arma de fuego y la obligó a desnudarse.

"Sacó una pistola. Me hizo sentarme en el sillón y me preguntó a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", contó.

Según su relato, el hombre le aseguró que debían llegar personas con dinero y que necesitaban "confiar" en ella. Luego la obligó a quitarse la ropa y comenzó a inmovilizarla. "Me ató los pies, me ató las manos y me tapó la boca con cinta. También tenía un cuchillo para cortar los precintos", relató.

La víctima aseguró que logró escapar porque los amarres no estaban completamente ajustados. "Como no me había atado bien los pies, salí corriendo. Había un grupo de chicos que me ayudó. Me dieron una remera porque yo salí desnuda y llamaron a la Policía", recordó.

La mujer afirmó que, cuando se enteró de que Agostina había ingresado a la casa de Barrelier antes de desaparecer, no pudo evitar pensar en lo que ella misma había vivido.

"Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de salir", expresó conmovida.

Además, reconoció que todavía vive con miedo por lo ocurrido. "No voy a mentir, tengo miedo. Pero hablo porque quiero que se haga Justicia por esa chica", señaló.