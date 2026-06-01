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Atención: encontraron muerta en su departamento a famosa influencer de 30 años

Conmoción: apareció sin vida en su casa una famosa influencer de 30 años y la investigación genera estupor, enterate.

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Atención: encontraron muerta en su departamento a famosa influencer de 30 años

El mundo de las redes sociales quedó paralizado por una noticia que nadie esperaba. Paola Márquez, una reconocida influencer de apenas 30 años que acumulaba más de 1,7 millones de seguidores, fue encontrada sin vida en el departamento donde vivía, desatando una ola de dolor, especulaciones y preguntas que todavía no tienen respuesta.

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La joven creadora de contenido fue hallada durante la mañana del 30 de mayo en su vivienda ubicada en la colonia Virreyes, en San Luis Potosí, México. Aunque en las primeras horas comenzaron a circular distintas versiones sobre las circunstancias del hecho, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y todavía no confirmó oficialmente cuál fue la causa de su muerte.

La noticia cayó como una bomba entre sus seguidores, que hasta hace muy poco la veían activa en redes sociales compartiendo videos, reflexiones y mensajes sobre la vida cotidiana, el amor propio y la salud emocional.

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El golpe más desgarrador llegó a través de las palabras de su padre, Hércules Márquez, quien confirmó públicamente la tragedia con un mensaje que conmovió a miles de personas.

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”, escribió.

Mientras familiares, amigos y seguidores intentan procesar el dolor, las autoridades avanzan con las pericias para esclarecer qué ocurrió realmente en las horas previas al hallazgo.

Con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok y una enorme comunidad en Instagram y Facebook, Paola había logrado construir una relación muy cercana con quienes seguían su contenido. Sus videos mezclaban humor, experiencias personales y reflexiones íntimas sobre autoestima, relaciones y bienestar emocional.

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Sin embargo, con el paso de las semanas, algunos de sus posteos comenzaron a llamar la atención. En varias publicaciones habló abiertamente de tristeza, ansiedad y momentos difíciles que atravesaba en su vida personal.

Entre los mensajes que hoy cobran una fuerte repercusión aparecen frases como: “Tan creída que soy y me puse a llorar en plena calle rumbo a mi casa porque me di cuenta de lo poco que me quiero y lo mucho que me humillo”.

En otra publicación escribió: “Cuando te das cuenta que otra vez estás bajando de peso por depresión, pero... weeeeeeeeey estoy bajando de peso”.

Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores regresaron a esos videos y mensajes buscando señales que en su momento pudieron pasar desapercibidas.

Por estas horas, el caso sigue rodeado de interrogantes. Mientras la investigación continúa, las redes sociales se llenaron de homenajes, mensajes de despedida y muestras de dolor por la partida de una joven que había logrado transformar su vida cotidiana en una compañía para millones de personas.

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