Conmoción a días del Mundial: murió un futbolista de 33 años tras una brutal tragedia vial

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Pese a los esfuerzos de los profesionales, la evolución nunca fue favorable. Finalmente, este fin de semana se confirmó el peor desenlace.

La noticia provocó una ola de mensajes de dolor en Grecia e Italia. Clubes, excompañeros y fanáticos despidieron al futbolista, que había sido internacional con la selección griega en seis oportunidades y que era conocido en su tierra como el "León de Ioannina" por su carácter y liderazgo dentro de la cancha.

Retirado del fútbol profesional desde 2024, Oikonomou se había mantenido alejado de la exposición pública durante los últimos meses. Sin embargo, su repentina muerte volvió a poner su nombre en el centro de la escena de la manera más triste.

El fútbol europeo pierde a una figura querida y respetada, mientras Grecia despide a uno de sus jugadores más emblemáticos de la última década.