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Conmoción a días del Mundial: murió un futbolista de 33 años tras una brutal tragedia vial

Una madrugada fatal: el dramático final de una figura del fútbol de 33 años, a días del inicio del Mundial. Enterate.

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Conmoción a días del Mundial: murió un futbolista de 33 años tras una brutal tragedia vial

A días del inicio del Mundial 2026, una noticia sacudió al fútbol europeo y generó una profunda conmoción. Marios Oikonomou, exdefensor internacional de Grecia y con pasado en varios clubes del fútbol italiano, murió a los 33 años tras permanecer más de una semana luchando por su vida luego de un devastador accidente de tránsito.

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El exjugador, que supo vestir las camisetas de equipos como el Bolonia, Cagliari, SPAL y Bari, había sufrido un gravísimo choque el pasado 23 de mayo en Grecia. Desde entonces permanecía internado en terapia intensiva con lesiones críticas, pero su estado nunca logró estabilizarse.

Según trascendió, el accidente ocurrió durante la madrugada en su ciudad natal de Ioannina. Oikonomou circulaba en motocicleta cuando impactó violentamente contra otro vehículo en circunstancias que todavía son materia de investigación.

La colisión fue de tal magnitud que sufrió múltiples traumatismos craneales, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Ioannina. Allí fue sometido a una compleja intervención neuroquirúrgica y permaneció nueve días internado bajo estricta observación médica.

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Pese a los esfuerzos de los profesionales, la evolución nunca fue favorable. Finalmente, este fin de semana se confirmó el peor desenlace.

La noticia provocó una ola de mensajes de dolor en Grecia e Italia. Clubes, excompañeros y fanáticos despidieron al futbolista, que había sido internacional con la selección griega en seis oportunidades y que era conocido en su tierra como el "León de Ioannina" por su carácter y liderazgo dentro de la cancha.

Retirado del fútbol profesional desde 2024, Oikonomou se había mantenido alejado de la exposición pública durante los últimos meses. Sin embargo, su repentina muerte volvió a poner su nombre en el centro de la escena de la manera más triste.

El fútbol europeo pierde a una figura querida y respetada, mientras Grecia despide a uno de sus jugadores más emblemáticos de la última década.

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