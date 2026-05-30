Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 episodios que es una opción ideal para maratonear

De qué trata "Collateral" en Netflix

La historia comienza con un hecho tan impactante como misterioso. Abdullah Asif, un refugiado sirio que trabaja repartiendo pizzas en el sur de Londres, es asesinado en circunstancias violentas que inicialmente parecen responder a un caso aislado.

Lo que podría interpretarse como un crimen común pronto comienza a revelar múltiples capas de complejidad. A medida que avanzan el caso, aparecen elementos que sugieren que detrás del asesinato existe una red mucho más profunda de intereses, secretos y conexiones ocultas.

La investigación queda en manos de Kip Glaspie, una detective reconocida por su inteligencia, su determinación y una personalidad que suele incomodar a quienes intentan ocultar la verdad. Su mirada crítica y su capacidad para cuestionar las versiones oficiales la convierten en la figura ideal para seguir un caso que pronto supera cualquier expectativa inicial.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Mientras investiga el asesinato de un repartidor de pizza, una detective de Londres descubre una conspiración que involucra narcotraficantes, contrabandistas y espías".

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Carey Mulligan lidera la serie y sostiene toda la trama

Uno de los aspectos más destacados de Collateral es la interpretación de Carey Mulligan en el papel principal. La actriz construye una detective compleja, alejada de los estereotipos habituales del género policial.

Kip Glaspie no necesita recurrir a grandes discursos ni a escenas espectaculares para imponer su presencia. Su fortaleza aparece en la observación, en la persistencia y en la manera en que enfrenta cada obstáculo durante la investigación.

A lo largo de los cuatro episodios, el personaje evoluciona mientras intenta resolver un caso que se vuelve cada vez más incómodo para numerosos sectores de poder. La actuación consigue transmitir determinación, humanidad y vulnerabilidad sin perder credibilidad.

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El elenco principal de "Collateral"

Carey Mulligan

John Simm

Nicola Walker

Billie Piper

Nathaniel Martello-White

Jeany Spark

Hayley Squires

Ben Miles

Saskia Reeves

Ahd

Cuántos episodios tiene "Collateral" en Netflix

La duración reducida es uno de los factores que más llama la atención de quienes descubren esta producción. En apenas cuatro capítulos, la serie logra desarrollar una investigación compleja, presentar personajes y abordar temáticas profundas sin perder ritmo.

Esta capacidad para condensar una historia ambiciosa en tan poco tiempo constituye una de sus mayores fortalezas.

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Mientras otras producciones necesitan temporadas completas para alcanzar un nivel de tensión similar, Collateral consigue mantener la atención desde el inicio hasta el desenlace. El espectador tiene la sensación permanente de que cualquier detalle puede resultar relevante para comprender la verdad detrás del crimen.

Esa estructura compacta convierte a la miniserie en una opción ideal para quienes desean completar una historia durante un fin de semana sin comprometer varias semanas de visualización.

Mirá el tráiler oficial subtitulado de "Collateral"