En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Fuerte

Bronca total: revelan cómo vive el acusado por el crimen de Agostina dentro del penal

Indignación por el caso Agostina: así está su femicida, al que un periodista le hizo una fuerte advertencia: "Va a...". Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Bronca total: revelan cómo vive el acusado por el crimen de Agostina dentro del penal

Mientras avanza la investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega, surgieron nuevos detalles sobre la situación de Claudio Barreliier, el principal acusado, quien permanece alojado en el penal de Bouwer, en Córdoba, bajo estricta vigilancia médica y psicológica.

Leé también Cómo le va a ir a cada signo en el amor durante el mes de junio
como le va a ir a cada signo en el amor durante el mes de junio

Durante una entrevista televisiva, el periodista Federico Seeber lanzó una contundente reflexión sobre el futuro del detenido y aseguró que el panorama que le espera dentro de la cárcel está lejos de ser alentador.

Según explicó, los profesionales que lo evaluaron al ingresar al complejo penitenciario detectaron manifestaciones vinculadas a posibles autolesiones, motivo por el cual permanece bajo seguimiento especializado y medicación.

Sin embargo, lejos de considerar que esa situación represente un beneficio, Seeber fue categórico al referirse al futuro del acusado.

“La va a pasar mal en prisión, claramente, porque no hay otra para los asesinos de esta calaña”, afirmó el periodista, visiblemente indignado por el crimen que conmocionó al país.

El panelista también señaló que la historia detrás del femicidio revela un entramado complejo y estremecedor. “Cada pieza que aparece en esta investigación termina armando un cuadro espantoso y macabro”, sostuvo al analizar los detalles que se conocen sobre el caso.

Durante el intercambio, Moria Casán consultó por el estado actual del detenido y recordó que se encuentra bajo observación permanente debido al riesgo detectado por los especialistas. Seeber aclaró que no hubo intentos concretos de suicidio, pero sí señales de alerta que llevaron a reforzar los controles dentro del penal.

Aun así, insistió en que el destino judicial del acusado parece inevitable. “Va a pasar el resto de su vida detenido. Ese es su futuro”, remarcó.

Mientras tanto, la familia de Agostina continúa atravesando un dolor imposible de reparar y espera que la Justicia avance con firmeza para que el crimen tenga la condena que merece.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Ciclo terminado: la estructura oculta que los astros te exigirán romper esta semana según tu signo
Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de una nueva película española
El desafío matemático que pocos logran resolver: 99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99)

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar