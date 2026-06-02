Bronca total: revelan cómo vive el acusado por el crimen de Agostina dentro del penal

“La va a pasar mal en prisión, claramente, porque no hay otra para los asesinos de esta calaña”, afirmó el periodista, visiblemente indignado por el crimen que conmocionó al país.

El panelista también señaló que la historia detrás del femicidio revela un entramado complejo y estremecedor. “Cada pieza que aparece en esta investigación termina armando un cuadro espantoso y macabro”, sostuvo al analizar los detalles que se conocen sobre el caso.

Durante el intercambio, Moria Casán consultó por el estado actual del detenido y recordó que se encuentra bajo observación permanente debido al riesgo detectado por los especialistas. Seeber aclaró que no hubo intentos concretos de suicidio, pero sí señales de alerta que llevaron a reforzar los controles dentro del penal.

Aun así, insistió en que el destino judicial del acusado parece inevitable. “Va a pasar el resto de su vida detenido. Ese es su futuro”, remarcó.

Mientras tanto, la familia de Agostina continúa atravesando un dolor imposible de reparar y espera que la Justicia avance con firmeza para que el crimen tenga la condena que merece.