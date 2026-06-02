Impunidad total: el polémico estado de Juan Darthés tras la ratificación de su condena

El letrado remarcó además que "todos los tribunales vienen confirmando la condena" y que lo único que resta resolver es ese último planteo procesal. Mientras tanto, Darthés sigue sin ser encarcelado.

La controversia creció aún más durante los últimos días cuando trascendió una publicación realizada por el actor en sus estados de WhatsApp. Allí compartió una frase que no pasó inadvertida: "Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación".

El mensaje generó una catarata de comentarios y cuestionamientos, especialmente porque se conoció que en los últimos años Darthés se habría involucrado en actividades religiosas y como pastor dentro de una iglesia evangélica.

Del otro lado, Thelma Fardin celebró hace pocas semanas la nueva ratificación de la condena. "Ganamos otra vez", escribió en sus redes sociales. Y agregó: "La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas".

La denuncia fue presentada públicamente por la actriz en 2018 por hechos ocurridos durante una gira de Patito Feo en Nicaragua en 2009. Desde entonces, el caso atravesó años de batallas judiciales, apelaciones y fallos cruzados hasta llegar a la condena que hoy sigue firme.

Sin embargo, el dato que genera más indignación es uno: mientras la condena ya fue confirmada reiteradamente, Darthés todavía no está preso.

Ahora, toda la atención está puesta en la decisión que tome la Justicia brasileña sobre el último recurso pendiente. Si es rechazado, el actor deberá comenzar a cumplir la pena de manera inmediata.