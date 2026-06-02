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Impunidad total: el polémico estado de Juan Darthés tras la ratificación de su condena

Escándalo judicial: condenaron a Juan Darthés y lo que pasó después está despertando toda la furia de las redes. Enterate.

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Impunidad total: el polémico estado de Juan Darthés tras la ratificación de su condena

La historia que conmocionó a la Argentina volvió a generar polémica. Juan Darthés, condenado a seis años de prisión por el abuso sexual de Thelma Fardin, todavía no fue detenido y continúa sin pasar una sola noche tras las rejas, a pesar de que la Justicia brasileña ya confirmó la sentencia en varias instancias.

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La situación provoca una fuerte reacción en las redes sociales, donde muchos usuarios se preguntan cómo es posible que el actor siga en libertad mientras la condena ya fue ratificada por los tribunales.

A comienzos de mayo, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los últimos planteos de la defensa y confirmó la pena de seis años de prisión en régimen semiabierto. Sin embargo, un recurso extraordinario presentado por los abogados de Darthés mantiene frenada, por el momento, la ejecución de la condena.

Según explicó Martín Arias Duval, abogado de Thelma Fardin, "queda una suerte de recurso de queja por recurso denegado, que muy rara vez se concede. Ya lo presentó y por eso la prisión no se hace efectiva".

El letrado remarcó además que "todos los tribunales vienen confirmando la condena" y que lo único que resta resolver es ese último planteo procesal. Mientras tanto, Darthés sigue sin ser encarcelado.

La controversia creció aún más durante los últimos días cuando trascendió una publicación realizada por el actor en sus estados de WhatsApp. Allí compartió una frase que no pasó inadvertida: "Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación".

El mensaje generó una catarata de comentarios y cuestionamientos, especialmente porque se conoció que en los últimos años Darthés se habría involucrado en actividades religiosas y como pastor dentro de una iglesia evangélica.

Del otro lado, Thelma Fardin celebró hace pocas semanas la nueva ratificación de la condena. "Ganamos otra vez", escribió en sus redes sociales. Y agregó: "La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas".

La denuncia fue presentada públicamente por la actriz en 2018 por hechos ocurridos durante una gira de Patito Feo en Nicaragua en 2009. Desde entonces, el caso atravesó años de batallas judiciales, apelaciones y fallos cruzados hasta llegar a la condena que hoy sigue firme.

Sin embargo, el dato que genera más indignación es uno: mientras la condena ya fue confirmada reiteradamente, Darthés todavía no está preso.

Ahora, toda la atención está puesta en la decisión que tome la Justicia brasileña sobre el último recurso pendiente. Si es rechazado, el actor deberá comenzar a cumplir la pena de manera inmediata.

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