La denuncia que Agostina Vega hizo contra su propio padre y que salió ahora a la luz

De acuerdo con la información que surge de la causa, el conflicto habría comenzado cuando Gabriel Vega descubrió a su hija manteniendo conversaciones con otro adolescente. Ese episodio habría derivado en una discusión familiar que terminó con la denuncia presentada por la madre.

Sin embargo, allegados al padre sostienen que el expediente no avanzó significativamente porque la propia Agostina se habría retractado posteriormente.

“Gabriel fue denunciado, pero la denuncia no prosperó. Hay actas escolares donde Agostina se retracta y dice que fue para llamar la atención porque el papá estaba enojado con ella”, aseguró una fuente cercana a la familia.

Pese a ello, la causa nunca fue archivada y continúa formalmente abierta con una imputación. Ahora, tras el asesinato de la adolescente, el avance del expediente se vuelve más complejo debido a la imposibilidad de contar con el testimonio directo de la víctima.

Las sospechas del padre sobre el entorno de Agostina Vega

Antes del hallazgo del cuerpo de Agostina, Gabriel Vega había realizado declaraciones públicas en las que expresó sus sospechas sobre el vínculo entre Claudio Barrelier, único detenido por el crimen, y Melisa Heredia, madre de la adolescente.

Representado por la abogada querellante Fernanda Alaniz, el padre de la joven aseguró que existían aspectos de esa relación que debían ser investigados.

“Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, había manifestado en una entrevista concedida durante los días en que la adolescente permanecía desaparecida.

Qué reveló la autopsia de Agostina Vega

Mientras tanto, la investigación judicial sumó un dato estremecedor con los resultados preliminares de la autopsia realizados sobre los restos de la adolescente.

Según confirmaron fuentes del caso, el estudio determinó que Agostina murió por asfixia y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado.

Además, los peritos detectaron posibles lesiones compatibles con abuso sexual. Sin embargo, los especialistas aclararon que el informe preliminar no permitió establecer de manera concluyente si existió una agresión sexual antes del asesinato.

agostina vega2

Esa respuesta deberá surgir del estudio anatomopatológico complementario, una pericia considerada clave para definir la calificación legal definitiva que podría afrontar Claudio Barrelier, el único acusado por el brutal femicidio.

Mientras se esperan esos resultados, la Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido durante las últimas horas de vida de Agostina y determinar si hubo otras personas involucradas en el crimen o en el posterior descarte del cuerpo.