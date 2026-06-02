En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Femicidio
Tras el femicidio

La denuncia que Agostina Vega hizo contra su propio padre y que salió ahora a la luz

La presentación fue realizada en 2025 por su madre y denunciaba una presunta agresión física. La causa continúa abierta, aunque la muerte de la adolescente dificulta cualquier avance judicial.

Banner Seguinos en google DESK
La denuncia que Agostina Vega hizo contra su propio padre y que volvió a salir a la luz tras el femicidio

La denuncia que Agostina Vega hizo contra su propio padre y que volvió a salir a la luz tras el femicidio
Leé también La confesión del abuelo de Agostina Vega sobre las horas clave de la búsqueda: "Barrelier nos engañó a todos"
Los abuelos de Agostina sostuvieron que Barrelier desvió las sospechas y que hubo demoras clave tras la denuncia por la desaparición. (Foto: captura de pantalla)

La presentación fue realizada por su madre, Melisa Heredia, ante la Justicia cordobesa y quedó radicada como una causa por lesiones leves. Según trascendió, la denuncia señalaba que Agostina había sufrido una golpiza por parte de Gabriel Vega, de quien sus padres estaban separados desde hacía varios años.

La existencia del expediente fue confirmada por fuentes judiciales a Infobae y también por personas cercanas al entorno del padre de la joven.

padre agostina

De acuerdo con la información que surge de la causa, el conflicto habría comenzado cuando Gabriel Vega descubrió a su hija manteniendo conversaciones con otro adolescente. Ese episodio habría derivado en una discusión familiar que terminó con la denuncia presentada por la madre.

Sin embargo, allegados al padre sostienen que el expediente no avanzó significativamente porque la propia Agostina se habría retractado posteriormente.

“Gabriel fue denunciado, pero la denuncia no prosperó. Hay actas escolares donde Agostina se retracta y dice que fue para llamar la atención porque el papá estaba enojado con ella”, aseguró una fuente cercana a la familia.

Pese a ello, la causa nunca fue archivada y continúa formalmente abierta con una imputación. Ahora, tras el asesinato de la adolescente, el avance del expediente se vuelve más complejo debido a la imposibilidad de contar con el testimonio directo de la víctima.

Las sospechas del padre sobre el entorno de Agostina Vega

Antes del hallazgo del cuerpo de Agostina, Gabriel Vega había realizado declaraciones públicas en las que expresó sus sospechas sobre el vínculo entre Claudio Barrelier, único detenido por el crimen, y Melisa Heredia, madre de la adolescente.

Representado por la abogada querellante Fernanda Alaniz, el padre de la joven aseguró que existían aspectos de esa relación que debían ser investigados.

“Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, había manifestado en una entrevista concedida durante los días en que la adolescente permanecía desaparecida.

Qué reveló la autopsia de Agostina Vega

Mientras tanto, la investigación judicial sumó un dato estremecedor con los resultados preliminares de la autopsia realizados sobre los restos de la adolescente.

Según confirmaron fuentes del caso, el estudio determinó que Agostina murió por asfixia y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado.

Además, los peritos detectaron posibles lesiones compatibles con abuso sexual. Sin embargo, los especialistas aclararon que el informe preliminar no permitió establecer de manera concluyente si existió una agresión sexual antes del asesinato.

agostina vega2

Esa respuesta deberá surgir del estudio anatomopatológico complementario, una pericia considerada clave para definir la calificación legal definitiva que podría afrontar Claudio Barrelier, el único acusado por el brutal femicidio.

Mientras se esperan esos resultados, la Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido durante las últimas horas de vida de Agostina y determinar si hubo otras personas involucradas en el crimen o en el posterior descarte del cuerpo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Femicidio Córdoba
Notas relacionadas
Una nena de 12 años, la misma casa y el mismo acusado: la denuncia que podría incorporarse a la causa Agostina Vega
"Quería...": antes de morir, Agostina Vega escribió una carta con sus sueños para el futuro
Cómo está la salud de la mamá de Agostina Vega tras enterarse de la muerte de su hija

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar