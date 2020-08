Setién: "¿Mi futuro? No depende de mí; ahora es todo muy cercano como para pensar si voy a continuar o no"

quique setien

Quique Setién, entrenador de Barcelona, no demoró en hablar tras la histórica goleada 8-2 sufrida ante Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League y aseguró que su continuidad en el cargo no dependerá de él, sino de la dirigencia del club.

"Ahora es todo muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. ¿Mi futuro? No depende de mi. Es una derrota tremendamente dolorosa. Fueron muchos goles y el equipo se vio desbordado", expresó el ex DT de Betis ante Movistar Fútbol.