El adiós a Maradona en el mundo: las mejores imágenes de un dolor sin fronteras

Un hombre llora ante la imagen de la camiseta de la Selección en la embajada argentina en Beijing (Foto: Télam).

Así como el fútbol trasciende fronteras, el dolor por la pérdida de Diego Armando Maradona no tiene nacionalidad ni reconoce lenguas. Las imágenes de llanto y pesar recorren el mundo, donde millones de fanáticos quedaron descorazonados por el repentino adiós a aquel que los supo enamorar a pura gambeta, gol y picardía.

Una mujer cuelga una pancarta con la frase "Ciao Diego" ("Adiós, Diego") desde un edificio con mural gigante de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona, en Nápoles (Foto: AP) El último adiós en México (Foto: Télam) La pantalla gigante muestra a Diego Armando Maradona durante un minuto de silencio en honor tras su muerte en Argentina, previo al partido por la Liga de Campeones entre Borussia Moenchengladbach y Shakhtar Donetsk en el Borussia Park en Moenchengladbach, Alemania (Foto AP/Martin Meissner) El último adiós en Calcuta, India (Foto: Télam) El último adiós en Nápoles, italia (Foto: Télam) Un hincha se despide de Maradona en Beijing, China (Foto: Télam) El último adiós en Bogotá, Colombia (Foto: Télam)

"Me enteré y me puse a llorar. Ha sido una onda de shock tremenda. Un africano en el subte me preguntó qué me pasaba y se quedó helado, nadie lo puede creer", contó Iván González, hijo del cantante Jairo, desde Francia, donde reside en este momento. El joven narró cómo el país y los medios franceses quedaron impactados por la muerte del "Diez".

Fue justamente el presidente francés, Emmanuel Macron, quien publicó una sentida carta de despedida al "Dios del fútbol", al "indiscutido soberano de la pelota". Sus líneas superan a las mejores crónicas de los periodistas argentinos. Incluso el presidente Alberto Fernández reconoció la calidez de sus emotivas palabras.

"La mano de Dios había puesto a un genio del fútbol en la tierra. Y ella nos lo acaba de quitar, con una jugada imprevista que engañó a todas nuestras defensas. ¿Quería, con este gesto, zanjar el debate del siglo, si Diego Maradona es el mejor futbolista de todos los tiempos? Las lágrimas de millones de huérfanos le responden con dolorosa evidencia", reza el comienzo de su narrativa.