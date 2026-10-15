Conmoción en una maratón: una influencer de 25 años se desplomó a 500 metros de la meta y falleció

Más de 8.000 personas seguían a la joven, que construyó una comunidad digital alrededor del running. (Foto: Instagram/Yoo Ji-won)

A pesar de los esfuerzos por atenderla, Yoo Ji-won falleció en el hospital. Hasta el momento, no se difundió públicamente la causa médica que provocó su muerte, por lo que se desconocen las circunstancias que desencadenaron el episodio. La noticia generó una fuerte repercusión entre corredores y seguidores de la influencer, especialmente después de conocerse el mensaje de uno de sus compañeros habituales de entrenamiento.

La desgarradora carta de un amigo de la corredora que murió en Seúl

Bummy, un creador de contenido que compartía entrenamientos y competencias con Yoo Ji-won, publicó una extensa despedida en la que reconstruyó su amistad y relató lo que vivió durante la carrera. Ambos se habían conocido aproximadamente un año y medio antes en una media maratón.

Desde entonces, comenzaron a coincidir en diferentes competencias y desarrollaron una estrecha relación a través del deporte. “Ya fuera bajo un sol abrasador o una lluvia torrencial, siempre era feliz cuando corríamos juntos. Gracias a ti he llegado a amar y disfrutar tanto correr”, escribió.

El joven también recordó las rutinas que compartían y expresó el vacío que le dejó la muerte de su amiga. “Incluso ahora, los lunes a las 7:30 de la tarde, siento que deberíamos estar corriendo juntos al jardín botánico”, manifestó, sin embargo, uno de los fragmentos más conmovedores de su publicación estuvo relacionado con lo que ocurrió durante los últimos metros de la competencia.

Más de 8.000 personas seguían a la joven, que construyó una comunidad digital alrededor del running. (Instagram/Yoo Ji-won)

El doloroso relato de los últimos momentos de Yoo Ji-won

En su carta, Bummy reveló que pasó cerca del lugar donde su amiga había sufrido la descompensación sin saber que se trataba de ella. “A poca distancia de la meta en la carrera de Seúl, vi gente reunida y pensé que alguien debía haberse lastimado. Por alguna extraña razón, solo quería pasar de largo junto a ti en ese momento”, recordó.

Según explicó, el temor de encontrarse con alguien conocido entre las personas accidentadas lo llevó a continuar corriendo. Después de cruzar la línea de llegada, buscó a Ji-won en el podio, pero comenzó a recibir noticias preocupantes sobre lo que había ocurrido.

Cuando finalmente se enteró de que su amiga había sido trasladada al hospital, dejó sus actividades para intentar verla. “Dejé todo en el trabajo y corrí al hospital solo para verte una última vez, pero lamento mucho no haber podido quedarme a tu lado hasta el final”, expresó.

El joven también compartió una de las preguntas que más lo atormentaron después de la tragedia. “¿Qué hubiera pasado si hubiera corrido un poco más rápido en la carrera y hubiera llegado antes a tu lado?”, escribió, al recordar que había pasado cerca del lugar donde se encontraba su amiga.

El último mensaje de despedida a la influencer que murió durante la carrera

En otro tramo de su publicación, Bummy recordó que había ayudado a Yoo Ji-won a conseguir inscripciones para distintas competencias, un detalle que lo llevó a preguntarse cómo habrían cambiado las circunstancias si algunas decisiones hubieran sido diferentes.

Pese al dolor, eligió recordar los momentos felices que compartieron y la última vez que la alentó durante una carrera. “Si la última imagen que recuerdas de mí es la mía animándote con todas mis fuerzas hasta el final, eso es suficiente para mí”, expresó y también destacó el vínculo que habían construido durante sus entrenamientos.

La Seoul Race 2026 reunió a cerca de 12.000 participantes en las pruebas de 21 y 11 kilómetros.

“Para mí, fuiste la amiga más preciada con quien compartí innumerables preocupaciones, y la mejor compañera de carrera con quien siempre disfruté corriendo”, escribió. Finalmente, cerró su despedida con un mensaje cargado de emoción que conmovió a la comunidad de corredores.

“Espero que no estés sufriendo y que sigas corriendo feliz. Ya no podemos correr juntos, pero los momentos que compartimos permanecerán en mi memoria para siempre”, concluyó.