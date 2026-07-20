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Conmoción por la muerte de una influencer de 30 años durante su luna de miel

El destino le jugó una cruel pasada: influencer de 30 años murió durante su luna de miel. Enterate.

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Conmoción por la muerte de una influencer de 30 años durante su luna de miel

Lo que debía ser el viaje más feliz de su vida terminó convirtiéndose en una tragedia que conmueve al mundo. Laura Viktoria Härtig, una influencer alemana de 30 años apasionada por la montaña y los deportes al aire libre, murió luego de permanecer 19 días internada tras sufrir un brutal accidente durante su luna de miel en Italia.

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La joven, que contaba con más de 56 mil seguidores en Instagram, era conocida por compartir imágenes de sus aventuras entre montañas, senderos, pistas de esquí y recorridos en bicicleta. En su perfil resumía su filosofía con una frase que hoy adquiere un significado especial: "Simplemente me encanta estar al aire libre".

La historia tomó una dimensión aún más dolorosa porque apenas unos días antes había celebrado su casamiento con Tilman, el amor de su vida. La pareja había elegido los espectaculares paisajes de los Dolomitas para disfrutar de su luna de miel y comenzar una nueva etapa juntos.

Incluso, dos días antes del accidente, Laura había publicado fotografías de la boda acompañadas por un mensaje cargado de emoción: "Alma gemela para toda la vida".

Pero el sueño se quebró de manera repentina. El 23 de junio, mientras recorrían en bicicleta una ruta cercana al Paso de Sella, en el norte de Italia, Laura chocó de frente con Peter Runggaldier, exesquiador olímpico italiano que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 y 1998.

El impacto fue devastador. La bicicleta quedó completamente destruida y la influencer sufrió heridas de extrema gravedad. Los equipos de emergencia lograron reanimarla en el lugar y posteriormente fue trasladada en helicóptero a un hospital de Bolzano.

Días más tarde, debido a la complejidad de su estado, fue derivada a un centro médico en Baviera, Alemania. Allí permaneció internada durante casi tres semanas hasta que finalmente falleció, rodeada por su familia.

El exdeportista, que también resultó herido en el choque aunque con lesiones menores, decidió romper el silencio luego de conocerse la noticia.

"Les pido que respeten mi dolor y mi necesidad de confidencialidad. Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y sus familias", escribió en sus redes sociales.

Mientras tanto, la Fiscalía de Trento abrió una investigación para reconstruir cómo ocurrió el accidente y determinar si existieron responsabilidades.

La despedida de su familia fue uno de los momentos más conmovedores. A través de la cuenta oficial de Instagram de Laura, publicaron un mensaje inspirado en el lugar que más felicidad le daba.

En pocas palabras

  • Influencer alemana: Murió a los 30 años tras un accidente en su luna de miel en Italia.
  • Accidente fatal: Colisionó con un exesquiador olímpico mientras pedaleaban en los Dolomitas.
  • Investigación en curso: La fiscalía italiana analiza las circunstancias del trágico siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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