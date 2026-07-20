Conmoción por la muerte de una influencer de 30 años durante su luna de miel

Pero el sueño se quebró de manera repentina. El 23 de junio, mientras recorrían en bicicleta una ruta cercana al Paso de Sella, en el norte de Italia, Laura chocó de frente con Peter Runggaldier, exesquiador olímpico italiano que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 y 1998.

El impacto fue devastador. La bicicleta quedó completamente destruida y la influencer sufrió heridas de extrema gravedad. Los equipos de emergencia lograron reanimarla en el lugar y posteriormente fue trasladada en helicóptero a un hospital de Bolzano.

Días más tarde, debido a la complejidad de su estado, fue derivada a un centro médico en Baviera, Alemania. Allí permaneció internada durante casi tres semanas hasta que finalmente falleció, rodeada por su familia.

El exdeportista, que también resultó herido en el choque aunque con lesiones menores, decidió romper el silencio luego de conocerse la noticia.

"Les pido que respeten mi dolor y mi necesidad de confidencialidad. Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y sus familias", escribió en sus redes sociales.

Mientras tanto, la Fiscalía de Trento abrió una investigación para reconstruir cómo ocurrió el accidente y determinar si existieron responsabilidades.

La despedida de su familia fue uno de los momentos más conmovedores. A través de la cuenta oficial de Instagram de Laura, publicaron un mensaje inspirado en el lugar que más felicidad le daba.