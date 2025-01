Afortunadamente es un virus ya conocido y no tiene las características tan peligrosas del anterior.

virus en china 1.jpg Alerta sanitaria en China por un virus que provoca neumonía y ha colapsado variso servicios de guardia. (Foto: Gentileza Antena 3)

Las primeras señales de este virus es que provoca, náuseas, cansancio y un malestar general. Fue identificado por primera vez en 2001 en los Países Bajos.

De nuevo, alarma por un virus respiratorio en China

Su nombre es metapneumovirus humano (HMPV). Mucho más complejo que el Covid pero por suerte, mucho menos pligroso, sobre todo, porque hay ya 25 años , un virus respiratorio identificado por primera vez en 2001 en los Países Bajos, ha captado la atención de las autoridades sanitarias chinas tras el aumento de infecciones respiratorias agudas en el país. Aunque el brote no ha sido catalogado como una emergencia sanitaria, la saturación de hospitales y la circulación del virus ha generado inquietud y alarmismo tanto en China como a nivel internacional.

salas de guardia y el virus de la neumonía.jpg Salas de guardia colapsadas por un virus de Neumonía en la China, pero no es como el Covid. (Foto: Gentileza MINT)

¿Qué es el metapneumovirus humano?

El metapneumovirus esataque las vías respiratorias y pertenece a la familia Paramyxoviridae, al igual que el virus del sarampión y las paperas. Es decir, es riesgoso, pero no tiene las características de Covi.d. Eso no significa que no hay que prestarle atención porque puede evolucionar a formas muy graves . Sus principales síntomas incluyen congestión nasal, tos, fiebre y dolor de garganta. Como tambipen sucedipo con el Covid, la enfermedad se manifiesta como un resfriado común, pero puede derivar en complicaciones graves como neumonía o bronquiolitis, especialmente en grupos vulnerables.

Estos es, los niños de corta edad y los adultos con ciertas patologías o comorbilidades están expuestos a mayores complicaciones en caso de contagiarse.

El periodo de incubación es de3 a 6 días y su duración es similar a la de otras infecciones respiratorias, como gripes y constipados. Sin embargo, en casos graves, puede agravar enfermedades preexistentes como el asma. Esto trajo nuevamente dos imágenes que evocan el peor recuerdo del mundo en 2020.

Las calles de las ciudades chinas están otra vez pobladas de personas que caminan con barbijos. Y los más preocupante es que esta avalancha de casos que sorprende ha desbordado los servicios de urgencia y de internación. Afortunadamente, los casos de mortalidad no se corresponden ni de manera cercana con la pandemia de 2020.

Vías de transmisión del metapneumovirus

El HMPV afecta principalmente a niños pequeños, personas mayores de 65 años y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados. En bebés lactantes, puede requerir hospitalización debido a síntomas severos como dificultad respiratoria.

La transmisión del virus se produce a través de partículas respiratorias al toser, estornudar o hablar, así como por contacto directo con superficies contaminadas. Esto lo hace especialmente contagioso en lugares concurridos y en estaciones frías, cuando las infecciones respiratorias suelen aumentar. Es por eso que el barbijo y la limpieza de las manos - que aprendimos sobradamente en 2020 - han vuelto a ser las mejores medidas de protección.

Como dijimos, este HMPVA se conoce desde el inicio del siglo XXI, por lo cual ya hay experiencia para contrastar con lo que sucede en China desde las fiestas de fines de 2024. No existe una vacuna, porque tampoco la gravedad de los casos - especialmente la cantidad - no han hecho necesario que los laboratorios se vuelquen para conseguir una como la que permitió en 2 años, controlar al Covid y recuperar la vida habitual en el mundo entero.

En los casos en que la neumonía comienza a avanzar, el suministro de oxígeno, líquidos intravenosos o medicamentos para reducir la fiebre y la inflamación, son las técnicas que se emplean a diario.

algo que aprendimos en la pandemia será muy útil para la salud seguir implementando: para prevenir la propagación, las medidas recomendadas incluyen el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, la desinfección de superficies y evitar el contacto cercano con personas infectadas.

virus de neumonía en china.jpg

El avance del HMPV en China

A mediados de diciembre, el Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades alertó sobre un aumento en las infecciones respiratorias causadas por el HMPV. Esto suele conicidir con el amuneto estacional de este tipo de enfermedades respiratorias. Aunque este año, la cantidad de contagios fue superior a los anteriores, los hospitalesregistran un mayor número de pacientes enfermos, especialmente, en personas menores de 14 años.

Ayuda en este caso el vasto conocimiento que tiene la comunidad sanitaria internacional sobre el HMPV. Expertos y autoridades han reiterado que este brote no representa un riesgo global como el COVID-19. Según los epidemiólogos, el incremento de casos de metapneumovirus responde a patrones normales de infecciones respiratorias.

Por el momento, ni la autoridad China, ni la OMS evalúan el caso como lo sucedio hace 5 años. China parece haber aprendido la lección del precio que tuvo que pagar internacionalmente por el mal manejo y el secreto guardado durante la pandemia. Ahora, este virus tiene mayor presencia en las informaciones y lo más importante, mayor intercambio de información con la Organización Mundial de la Salud.

El metapneumovirus humano no es un virus nuevo ni una amenaza desconocida. Las medidas de prevención y atención actuales son efectivas para controlar la transmisión y tratar los casos graves. Las autoridades sanitarias de China continúan monitoreando la situación y controlando los casos graves, mientras los expertos piden evitar la difusión de información alarmista.

Por el momento, la información que llega de China es tranquilizadora, pero como conviene no bajar la guardia, tal como dice el dicho popular: "el que se quema con leche...."