La nueva denuncia contra Alberto Fernández por el Covid 19 y los dichos de Guzmán

Asimismo, Marijuan entró en detalles acerca de la denuncia. Explicó que pedirá una copia de todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por los cuales se extendió la cuarentena, desde el primero de marzo de 2020 hasta el último, con la intención de analizar los considerandos de la norma y entender en qué se basaron para continuar con la medida. No descartó involucrar a otros funcionarios que hubieran firmado aquellas resoluciones.

Marijuan añadió: “Obviamente hay abuso de la autoridad, pero podrían sumarse otros ilícitos. También me preocupa una serie de pruebas que tienen que conectarse y sustentar en los hechos esta barbaridad que dijo el exministro de Economía".

También resaltó que busca "hacerse de todas las normativas que establecían las restricciones" y "si hay encuestas que haya ordenado el Poder Ejecutivo para ver cómo le 'estaba yendo' con este tema de las restricciones en comparación con países limítrofes y no limítrofes".

Consultado si su denuncia recaería solo sobre Guzmán, el fiscal que en 2021 presentó una denuncia penal contra el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García, el periodista Horacio Verbitsky y los eventuales involucrados en el escándalo del vacunatorio VIP, apuntó contra Alberto Fernández. "Hay una cabeza en el Poder Ejecutivo. No era el ministro el que decidía", expresó.

Alberto Fernández anuncia la extensión de la cuarentena obligatoria

Alberto Fernández suma más denuncias por la confesión de Martín Guzmán por la "cuarentena eterna"

El legislador porteño Yamil Santoro también denunció penalmente ante la Justicia Federal a Alberto Fernández. El texto recientemente presentado por Santoro también lleva la firma de José Magioncalda, director del equipo de legales de la mencionada fundación, y el abogado Ignacio Falcón.

Precisamente, el escrito apunta a la presunta comisión de delitos tipificados en los artículos 248, 249 y 142 del Código Penal, que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.

yamil santoro.jpg l legislador porteño Yamil Santoro tambien denunció penalmente ante la Justicia Federal a Alberto Fernández.

“No podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas para fines políticos. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia no solo afectaron gravemente la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, fueron utilizadas como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado”, remarcó Santoro, legislador de Republicanos Unidos y Director General de la Fundación Apolo.

La denuncia recuerda que “las normas restrictivas de las libertades públicas empleadas durante la pandemia del COVID-19 impactaron negativamente en la economía, en la educación y hasta en la salud de un sinnúmero de habitantes de nuestro país” y sostiene que “la libertad de transitar, de trabajar, de concurrir a establecimientos educativos, fue cercenada durante un período que muchos expertos consideraron excesivo”.

Qué dijo Martín Guzmán sobre la cuarentena en Argentina

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que la cuarentena por la pandemia de Covid-19 durante la gestión de Alberto Fernández se prolongó porque "fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno", al tiempo que consideró que para él fue "más larga de lo que debió haber sido".

Guzmán remarcó que las restricciones impuestas a partir del 20 de marzo de 2020 fueron "profundamente desigualadoras", al explicar que la sufrieron los trabajadores formales y los informales, los cuáles vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

"Por mucho tiempo era 'no, no se puede'. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno", precisó el ex funcionario en declaraciones al canal de Streaming Cenital.

Y Añadió: "Yo les decía que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias".

El ex ministro indicó: "La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido".