El Covid-19, el inesperado aliado de los demócratas para bajar a Joe Biden de EE.UU.

Las encuestas muestran que cada vez tiene menos chances de ganarle a Donald Trump y la noticia de este nuevo contagio llega justo en el día en que Joe Biden dio un anuncio tan curioso como esperado por muchos demócratas: "Estoy receptivo a escuchar voces sobre la chance de no ser candidato, pero sólo un diagnóstico médico podría lograr que no me presente en las elecciones del 5 de noviembre".

El coronavirus tal vez traiga la solución que los demócratas buscan desde el fallido debate de Biden contra Trump: hacer que el presidente no se presente en la próxima elección.

Joe Biden con Covid, por tercera vez

El presidente demócrata se contagió varias veces con el coronavirus que desató la pandemia a fines de 2019 y paralizó al mundo durante 2020. Pese a estar vacunado, se enfermó por primera vez en 2021, meses más tarde de llegar a la Casa Blanca.

La segunda vez, fue en julio de 2022. Y ésta, es la tercera. En todos los casos, transitó el tiempo de reposo y convalescencia sin consecuencias - gracias a estar vacunado - e incluso una vez se le dio Paxlovid, como remedio antiviral.

Solo que en esta oportunidad el contagio con Covid cayó como un "regalo del cielo" para los demócratas. Es que no saben cómo hacer para convencerlo de no presentarse en la elección del 5 de noviembre y que sea otra persona la que encare el desafío de derrotar a Donald Trump.

Desde su catastrófica participación en el primer debate, Joe Biden no ha logrado poder recomponer la imagen de una persona muy mayor (tiene 81 años) que parece tener problemas cognitivos o al menos, para concentrarse en lo que dice cuando habla.

Además, Biden, pese al fracaso en el debate, dijo una y otra vez que seguirá adelante y puede derrotar al candidato republicano. Hasta ahora.

biden se va a delaware .jpg La Casa Blanca anunció que Joe Biden tiene Covid. El mandatario se fue en avión a su casa particular en Delaware, para cumplir con el período de aislamiento. (Foto: Gentileza NYPost)

Joe Biden: "Receptivo a escuchar otras alternativas"

Esa expresión, la dijo el presidente en la jornada del miércoles. Ante un periodista, por primera vez, dijo estar dispuesto a escuchar con atención otra alternativa a su candidatura si tuviera chances de ganar.

Pero por el momento, eso no ha sucedido y entonces lanzó la frase que hoy, tiene un sentido totalmente "mágico" en los desesperados demócratas: "Sólo el consejo profesional de un médico puede hacer que no compita por la reelección".

Biden tiene Covid por tercera vez, ¿está el camino listo para la "ansiada" recomendación de un galeno?

biden solitario.jpg Joe Biden camina solo por la Casa Blanca. Los demócratas, desesperados por lograr que de un paso al costado. (Foto: Gentileza USAToday)

Pelosi a Biden: "Tu candidatura nos lleva al desastre en noviembre"

Nancy Pelosi, la representante demócrata en la Cámara baja, tiene 84 años. Desarrolló junto a Biden toda su carrera política. Se opuso y se opone fervientemente a Donald Trump. Además, tiene una gran amistad con el presidente.

Sin embargo, trascendió el contenido de un encuentro personal entre ambos líderes octogenarios. Pelosy le habría dicho enfáticamente que si Biden insiste en ser candidato, llevará a los demócratas al desastre. Perderán la Casa Blanca, muchas gobernaciones de Estados y sobre todo, el poder en el Congreso.

Hoy, demócratas controlan al Senado y los sondeos muestran que pueden recuperar la Cámara de Representantes que Pelosi presidió durante varios años. La veterana política le habría mostrado varios sondeos contundentes al mandatario: si se presenta en noviembre, los demócratas será arrasados y el país se teñirá de rojo (el color que representa a los republicanos). Por eso le habría hecho un pedido personal: que de un paso al costado.

biden y pelosi.jpg La legisladora demócrata Nancy Pelosi, desarrolló su vida política junto a Joe Biden. Ahora le pide deseperada que de un paso al costado. (Foto: Gentileza NYPost)

Nada parecía hacer variar de postura a Joe Biden, quien seguía preparándose para el próximo debate, previsto para el 10 de septiembre. Aunque en 24 horas, los demócratas creen ver la luz al final del túnel de manera totalmente fortiuta.

Joe Biden dice que un médico lo puede sacar de la carrera electoral con un consejo como profesional. Pocas horas más tarde, se anunció que tiene Covid por tercera vez. Los demócratas esperan, como dice el refrán, que "la tercera sea la vencida".

Por supuesto que no para que le suceda algo fatal al presidente de los Estados Unidos: basta con que se baje de la fórmula presidencial. Lo que el virus del Covid no tiene es el nombre de un posible ganador frente a Trump.