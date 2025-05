El nuevo plan de Israel para tomar el control total de la Franja de Gaza

Sus palabras tienen un significado muy concreto, porque en 2005, Israel se retiró por completo de la Franja de Gaza. Al quedar solo en manos de los palestinos, se celebraron elecciones que terminaron dividiendo en dos a Palestina, no solo geográficamente. Al Fatah ganó en Cisjordania y Mahmud Abbas gobierna desde allí. Pero En la Franja de Gaza, Hamas arrasó en las elecciones. Se hizo con el poder, echó a los funcionarios de Al Fatah y no reconoce la autoridad de Abbas desde Cisjordania.

Por lo tanto, si Israel ataca de tal manera que vuelva a controlar toda la Franja, y se volverá a una situación previa al año 2005. La decisión de abandonar Gaza le permitió a Tel Aviv lograr acuerdos con otros países árabes que reconocieron al estado de Israel.

Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos reconocieron a Israel como estado en 2020, en la iniciativa conocida como "Acuerdos de Abraham", impulsados en la primera presidencia de Donald Trump.

Otro dato que agrega preocupación a esta decisión es que el gabinete israelí dice que las acciones militares se llevarán a cabo sin importar que haga Hamas con los rehenes que aún tiene en su poder desde el 7 de octubre de 2023.

tanques de Israel en frontera con Gaza.jpg Tanques israelíes junto a la reja que marca el límite con la franja de Gaza. (Foto: Reuters)

Atacar Gaza aunque sea ocuparla militarmente

La resolución del gabinete israelí es drástica. Luego del primer intercambio con Hamas, rehenes de Israel secuestrado el 7 de octubre de 2023 por prisioneros de Hamas condenados, el plan acordado de tres etapas nunca se retomó. Quedó como en un limbo en el que ninguna de las partes tomó ninguna iniciativa para el diálogo. Hamas, hasta ahora, solo liberó a 33 personas, 8 de las cuales estaban muertas. Entre ellas, a Shiri Bibas, cuyo cadáver confundieron en un primer momento los terroristas de Hamas.

Sin embargo, el ejército israelí tiene luz verde del gobierno para nuevas incursiones sobre la franja de Gaza. Cuando no solo la situación de los rehenes ha finalizado. Dentro de la franja de Gaza, la ayuda humanitaria más elemental, jamás pudo normalizarse en estos más de 18 meses en guerra.

Ahora, el panorama es mucho más complejo. Israel aprobó "conquistar Gaza y mantener los territorios" y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtió que "podríamos perder" a los rehenes. El plan, aprobado por unanimidad, por los ministros, contempla una operación militar gradualmente expandida.

Eso sí, hay un pequeño compás de espera. Su implementación solo se realizará después de la visita de Trump a la región la próxima semana. Trump alardeó en la campaña electoral que le llevaría 24 horas acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Hamas e Israel.

Lleva más de 100 días en el gobierno y no solo no logró ni una hoja de laurel para la paloma de la paz, sino que ambos conflictos recrudecen.

franja mapa 2025 posible.jpg Si Israel ocupa nuevamente la franja de Gaza, retrotraerá la situación a antes del 2005. (Foto:A24.com)

Si Israel lleva adelante esta ofensiva de manera total, la franja de Gaza podría desaparecer como "territorio palestino". Israel lo ocuparía y controlaría por completo, como sucedía antes del año 2005. Esto no solo puede activar más acciones violentas por parte de Hamas, sino que puede hacer que países como Egipto y Jordania, los primeros en reconocer al estado de Israel, planteen su queja ante esa nueva situación de ocupación posible.

La suerte de los rehenes que aún están en manos de Hamas

El acuerdo de tres fases entre Israel y Hamas tenía como punto fundamental, entre otros, que todos los rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023 serían liberados. Vivos o muertos. Como dijimos antes, solo se cumplió la primera parte: 33 rehenes devueltos: 25 con vida.

59 rehenes .jpg Aúnhay 59 rehenes que Hamas no liberó desde el 7 de octubre de 2023. (Foto: Gentileza el País)

Quedaron en poder de Hamas unos 59 que siguen como cautivos. No hay datos precisos, pero se creía - al final de la primera fase - que otros 24, por lo menos, seguían con vida. Pero Hamas, en marzo de este año, al quedarla segunda fase en "espera", advirtió que los 59 restantes podrían morir si Israel no retomaba el plan acordado. No hubo más contactos, ni intercambios. Ni los mediadores lograron avanzar. Mucho menos, Donald Trump.

Ahora llega esta decisión de los integrantes del gabinete de Netanyahu, tomada por unanimidad. No es una buena noticia: ni para los rehenes, ni para los palestinos. Tampoco para el mundo.