"Féretros": la brutal amenaza de Hamas a Israel por los rehenes en Gaza

Los 59 rehenes en manos de Hamas

El gobierno israelí sostiene que son 59 las personas que llevan ya 55 días cautivas. De ellas, 24 se considera que siguen vivas. Menos de la mitad. Pero su suerte quedó atrapada en la más absoluta incertidumbre desde que terminó la primera etapa de la tregua. En ese período se liberaron a 33 rehenes, de los cuales 8 estaban muertos. Ese tema ya causó un cruce duro entre ambas partes. Especialmente, por el trágico final de Shiri Bibas y sus dos pequeños hijos. Hamas responsabilizó por su muerte a los bombardeos de Israel. Pero cuando entregaron los cuerpos, las autopsias determinaron que Ariel (5 años) y Kfir (2) fueron asesinados por los palestinos con sus propias manos. Además, confundieron en un primer momento el cuerpo de la madre, Shiri y enviaron los restos de otra mujer, de origen palestino.

Quedaron dos fases más de la tregua. Israel debería abandonar la zona ocupada en Gaza y permitir por completo el ingreso de la ayuda necesaria para la reconstrucción de la franja. Hamas, en tanto, debería cumplir con la entrega de todos los rehenes, los muertos y los aún vivos. Finalmente, en una tercera etapa, podría comenzar a analizarse una paz a largo plazo. Pero nada de eso sucedió.

Israel comenzó sin aviso ataques masivos nuevamente sobre la franja de Gaza. En los bombardeos, el ejército israelí informó que mató a dos nuevos jefes de Hamas. El grupo palestino, en cambio, no dijo nada de esos hechos, pero sí, denunció la muerte de casi 1.000 personas tras los ataques israelíes.

En este contexto de nueva tensión y resurgimiento bélico, Israel volvió a sus argumentos previos a la tregua: no se detendrá hasta recuperar totalmente el número de rehenes y acabar con la capacidad militar de Hamas. A lo que agregó en las últimas horas que, si los rehenes no regresan, no cesarán los ataques y hasta parte de la franja de Gaza será nuevamente ocupado por Israel (como antes de 2005).

La respuesta de este miércoles por parte de Hamas, solo suma mayor temor y coloca todavía más lejos una alternativa para la paz. "Si Israel continúa con sus ataques, regresarán los rehenes, pero en féretros", dijeron.

El grupo terrorista difundió un comunicado en el que expresaron que "estaba haciendo todo lo posible para mantener con vida a los cautivos de la ocupación, pero el bombardeo aleatorio sionista (israelí) está poniendo en peligro sus vidas".

Para Hamas, la consecuencia directa de esos bombardeos es una sola: "Cada vez que la ocupación intente recuperar a sus cautivos por la fuerza, terminará recuperándolos en ataúdes"