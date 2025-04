TENSIÓN NUCLEAR entre Israel e Irán: La ADVERTENCIA de NETANYAHU

En una reciente sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York, se abordaron las declaraciones del primer ministro israelí Netanyahu sobre la destrucción de capacidades nucleares iraníes. Grossi enfatiza el papel crucial del OIEA en verificar los acuerdos y evitar un conflicto militar en Medio Oriente. Las negociaciones buscan evitar una escalada que podría llevar a un conflicto nuclear.

El rol del OIEA y las advertencias que nadie puede ignorar

Durante una reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada en Nueva York, Grossi sostuvo que “el monitoreo técnico y la transparencia son las únicas herramientas reales para garantizar que un conflicto no se desate por desinformación o suposiciones”. Como líder del organismo encargado de verificar el cumplimiento de los acuerdos nucleares, Grossi ha sido claro: sin acceso completo a las instalaciones iraníes, la región puede ingresar en una fase extremadamente peligrosa.

Netanyahu endurece su postura en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elevó el tono de sus advertencias durante un discurso pronunciado en Jerusalén, donde sostuvo: “Deben desmantelar sus infraestructuras nucleares, y eso significa (...) que ya no tendrán la capacidad de enriquecer el uranio”. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en la comunidad internacional, que advierte sobre una inminente escalada militar si Irán no cambia su rumbo.

netanyahu-amenaza-iran.png Advertencia de Netanyahu a Irán: la frase que tensionó aún más al Consejo de Seguridad de la ONU

Netanyahu agregó: “El acuerdo que funciona verdaderamente es el que elimina la capacidad de Irán de enriquecimiento del uranio para fines de armamento nuclear”, remarcando que cualquier intento diplomático que no contemple esta condición sería ineficaz. Además, pidió incluir en las negociaciones la prohibición expresa del desarrollo de misiles balísticos, otra de las preocupaciones clave para Israel y sus aliados. “Irán no tendrá armas nucleares”, insistió.