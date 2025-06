Irán amenazó a Rafael Grossi, director general del OIEA: "Nos ocuparemos de él"

En el marco del conflicto en medio oriente, el Ejército israelí anunció que mató en un bombardeo nocturno a Said Izadi, un comandante de los Guardianes de la Revolución encargado de la coordinación con “la organización terrorista Hamas”, en Gaza. Por otra parte, durante la noche del viernes, Irán lanzó cinco misiles balísticos hacia Israel, activando las sirenas en el centro del país, pero no hubo víctimas, y no dejó heridos, además, el régimen de iraní amenazó a Rafael Grossi, director general del OIEA: “Nos ocuparemos de él” .