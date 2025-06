El Gobierno no descarta enviar ayuda militar a Israel: ¿qué tiene que pasar para que envíe tropas?

El vocero presidencial explicó que “los memorandos lo que hacen es dar inicio a un proceso de entendimiento donde los detalles se conocen con el tiempo. Todavía no hay ninguna medida ni una cuestión que haga que uno pueda brindar detalles, lo que se firma es el inicio de ese proceso”, señaló.

Por otro lado, insistió en relativizar los efectos sobre Argentina por alinearse en el actual conflicto internacional, del lado de Israel.

“Cuando en otras épocas no estaba tan clara la alineación de la Argentina como está ahora, hemos tenido grandes tragedias", dijo en referencia a los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, y agregó: “así que no implica un riesgo adicional ni mucho menos, o al menos no es lo que evaluamos.

Y agregó que “donde efectivamente Argentina considere dentro del secreto de Estado, que podamos tener algún riesgo adicional de alguna parte de nuestras embajadas o edificios alrededor del mundo, se tomarán las medidas necesarias preventivas para eliminar ese riego, pero hoy no pasa eso”.

No obstante, admitió que los riesgos de nuevos ataques terroristas “es un tema de evaluación permanente”.

Adorni adelantó además que “tenemos mucho por aprender de muchos pueblos, especialmente en temas de defensa” y también ratificó que Milei mudará la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026, a pesar del actual conflicto en medio oriente.

Tras una visita de Estado de 3 días en Tel Aviv y Jerusalén, y firmar el memorando de colaboración en materia de terrorismo, el pasado domingo Milei se comunicó por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para expresarle su “apoyo y solidaridad” en el conflicto bélico que ese país protagoniza con la República islámica de Irán.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Netanyahu le agradeció el apoyo a Milei y le relató los detalles de la Operación León Ascendente contra Irán y los ataques recibidos por Israel en las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv.

Tras el primer ataque, el Gobierno de Milei a través de la oficina de Prensa de Presidencia (OPRA) difundió el viernes pasado un comunicado apoyando la avanzada de Israel contra la cúpula militar iraní.

“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil, y repudia la reciente designación de Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas, como Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica”, había comunicado oficialmente la Oficina del Presidente Milei el viernes.