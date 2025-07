Tenía 17 años y murió sepultado bajo 100 kilos de arena: ahora la tragedia tuvo un giro inesperado

La tragedia sucedió en la comuna de Civitavecchia, una playa cercana a Roma. El alcalde, Alberto Liguori, se puso del lado del padre ante la decisión judicial. "Lo primero que harén, será abrazar a este pobre padre devastado por la muerte de su hijo de diecisiete años, y le explicaré personalmente por qué hemos inscrito su nombre en el registro de investigados por el delito de homicidio culposo", declaró a la prensa.

En realidad, ya los carabineros del lugar tuvieron que explicarle al padre la decisión del fiscal. El hombre, al recibir la notificación, quedó petrificado: "Quiero entender qué pasó en ese maldito agujero, cómo murió Riccardo, si tuvo un malestar por el esfuerzo, el calor. ¿Y por qué el jueves no gritó, no me pidió ayuda? Yo estaba allí…", dijo devastado.

El fiscal se limitó comentar a la prensa que hizo lo que la ley marcar porque un padre es responsable por sus hijos hasta que sea mayor de edad: "No hay ningún ensañamiento por nuestra parte", declaró el fiscal Liguori, "solo aplico la ley", agregó.

el pozo de la tragedia en Italia

Un viaje recreativo que terminó en tragedia

Los padres de Riccardo ahora van y vienen entre el Camping California de Montalto di Castro y su casa en Roma. Buscando una explicación para la tragedia. En Italia están de vacaciones. Entonces decidieron viajar a un camping en Civitavecchia, una playa cercana a Roma. Tienen un "camper", un vehículo preparado para servir de "hogar" en un camping (algo que estamos habituados a ver en películas de EE.UU.). Los padres viajaron junto a Riccardo con sus otros dos hijos, una niña de 8 y un niño de 5.

accidente en la playa de Italia Riccardo, el joven de 17 años, murió aplastado por la arena cuando intentó hacer un túnel en el fondo de un pozo de 1,5 metros de profundidad. (Foto: Gentileza La Repubblica)

El joven comenzó a cavar un pozo ante la mirada de su hermanito. Sus padres estaban a pocos metros con las instalaciones del "camper".

Según la investigación, el chico hizo un pozo muy profundo, de más de 1,5 metros. Se agachó para intentar cavar un túnel en la parte más baja que había alcanzado. De pronto, la arena no soportó otra excavación más y se desmoronó sobre Riccardo que quedó atrapado. Su hermanito, al ver lo que pasó, pidió ayuda a su padre. Pero todo fue inútil, cuando llegaron hasta él, Riccardo estaba muerto. Luego se dio aviso a la policía y a la justicia. La decisión del fiscal, encendió una polémica en Italia.

Como consecuencia del derrumbe, el agujero se cerró silenciosamente sobre sí mismo, como un sarcófago natural. Así que el padre no se dio cuenta de nada en ese momento, solamente reaccionó ante los gritos de su hijo más chico. El padre, los dos socorristas y algunos veraneantes, desenterrando la montaña de arena que cayó sobre Riccardo. El cuerpo fue trasladado al cementerio de Montalto. Luego llegó la decisión de la fiscalía.

helicóptero de rescate en Italia Un helicóptero estuvo listo para evacuar al joven Riccardo, pero cuando lograron sacarlo de la arena, ya estaba muerto. (Foto: Gentileza Corriere della Sera)

En las redes también - como suele suceder - se da la polémica por esta muerte. Están los que son solidarios con el padre y los que ataquen al padre y a la madre por haber "descuidado" a Riccardo.

"Él (por el padre de Riccardo) ya carga con su pena infinita -concluye el fiscal jefe, Alberto Liguori - nosotros solo haremos lo que nos corresponde". Pero su decisión de acusarlo de un "homicidio involuntario" ya es motivo de una gran polémica en Italia.