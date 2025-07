Pepe Ochoa soltó la bomba: Sabrina Rojas estaría con un jugador de la Selección Argentina... ¿y está casado?

Embed

¿Vuelven? Sabrina Rojas incomodó al Tucu López con una picante pregunta en vivo

Sabrina Rojas y el Tucu López compartieron una relación que se extendió por poco más de dos años, desde mediados de 2021 hasta principios de 2024. Durante ese tiempo, el locutor se integró plenamente a la vida familiar de la modelo, compartiendo momentos con sus hijos y formando parte de su día a día.

Aunque lograron consolidarse como una pareja muy querida dentro del ambiente artístico, la relación llegó a su fin. Sin embargo, ambos siempre se expresaron con respeto y afecto mutuo, dejando en claro que el vínculo emocional entre ellos sigue presente.

Este viernes por la noche, el Tucu -quien actualmente forma parte del elenco de Sex, la obra de José María Muscari -participó en un móvil en vivo para Pasó en América (América TV), ciclo que conduce nada menos que su ex, Sabrina, junto a Augusto Tartúfoli. Lo que parecía una entrevista más, terminó convirtiéndose en un ida y vuelta cargado de complicidad, que muchos interpretaron como una posible señal de reconciliación.

El móvil comenzó con el Tucu acompañado por Romina Ricci, actriz con la que fue vinculado recientemente. Sin rodeos, Sabrina lanzó una pregunta directa: “Tanto tiempo ¿estás soltero vos? ¿Pasa algo con tu compañera?”, dijo entre risas y algo ruborizada. “Estoy solo. No pasa nada con ella, somos amigos. Somos compañeros de trabajo”, respondió él con firmeza, aunque Rojas no se quedó atrás y retrucó con picardía: “Decime la verdad. Si no lo conozco a este tucumano yo...”.

Fue entonces cuando una de las panelistas del programa intervino y fue al hueso: le preguntó al Tucu si aún sentía amor por Sabrina. “Sí, obvio. Yo siento mucho amor por Sabrina porque fue mi pareja”, respondió sin dudar. Y cuando le tocó el turno a ella, sorprendió con una frase que dejó a todos expectantes: “Bueno ¿estás soltero? Voy. Avisame que voy”.

El intercambio entre ambos se extendió durante varios minutos, con un tono cada vez más coqueto. En un momento, Sabrina incluso se animó a preguntarle si la extrañaba. Así, como dice el dicho popular “donde hubo fuego, cenizas quedan”, muchos en redes comenzaron a preguntarse si este divertido cruce televisivo no será el primer paso hacia una reconciliación entre Rojas y el Tucu López. ¿Habrá segunda vuelta?