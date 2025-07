Marcelo Polino bancó a la China Suárez tras su descargo contra Benjamín Vicuña: "Llegó..."

Acto seguido, el panelista Luis Bremer le consultó: "¿Sentís que habla ahora porque mujeres víctimas hablan cuando pueden o es una reacción porque le impidieron irse del país con los hijos?".

“A mí me parece que es una mezcla. Y del otro lado, está Wanda que te opera, que te manda a decir cosas... Entonces habrá dicho ‘bueno, llegó mi momento, me voy a empezar a defender’. Y a mí eso me parece bien que lo haga”, consideró Polino.

Benjamín Vicuña sorprendió con una decisión sobre sus hijos y La China Suárez estalló

La tensión entre Benjamín Vicuña y La China Suárez volvió a escalar en los últimos días. El conflicto se reavivó luego de que el actor decidiera anular el permiso que le había otorgado a su ex para viajar con sus hijos, Amancio y Magnolia, a Turquía en plena etapa escolar. La reacción de Eugenia no tardó en llegar: visiblemente molesta, publicó un duro mensaje en el que lo tildó de “un mal padre” que “no es capaz de cuidar a sus hijos cuando están a solas con él”.

Tras esta decisión, los niños permanecieron en Buenos Aires bajo el cuidado de Vicuña. No obstante, durante el fin de semana, el actor tuvo compromisos personales y optó por dejar a los pequeños al cuidado de su actual pareja, Anita Espasandín. Ella los llevó a un conocido centro comercial, donde pasaron la tarde entre juegos, compras y una merienda.

La información fue compartida por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece). Allí, el panelista no solo relató cómo fue el paseo, sino que también deslizó que esta situación habría generado malestar en La China. "En la foto se la ve a Anita con los chicos y la niñera que contrata la China para que los cuide. Yo pregunté si había buena onda entre la novia de Benjamín y la China pero no me respondieron... evidentemente, no está todo bien entre ellas", comentó, dejando entrever que este episodio podría sumar tensión al conflicto.

Ese mismo fin de semana, Vicuña publicó una imagen junto a Amancio y Magnolia, intentando mostrar que disfrutaba de su tiempo con ellos. Sin embargo, la publicación fue blanco de críticas en redes sociales: muchos usuarios interpretaron el posteo como una forma de exponer a los niños en medio de una disputa entre adultos, algo que generó rechazo y preocupación.