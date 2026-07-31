Tornado en medio del fuerte temporal: hay alerta naranja por tormentas en seis provincias

El organismo advirtió que las tormentas podrán ser localmente severas y estar acompañadas por:

Lluvias intensas en cortos períodos.

Caída de granizo de distintos tamaños.

Fuerte actividad eléctrica.

Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Además, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, con valores que podrían ser superados de forma puntual.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos con capacidad de provocar daños y afectar el normal desarrollo de las actividades.

El temporal avanza sobre la provincia de Buenos Aires

Durante la jornada ya se registraron tormentas intensas sobre distintos tramos de la Ruta 2, donde las fuertes lluvias redujeron considerablemente la visibilidad para quienes circulaban por la zona.

Según los pronósticos, el temporal se intensificará durante la noche con el ingreso de un frente frío, que favorecerá el desarrollo de nuevas tormentas severas sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la costa atlántica.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en las zonas bajo alerta naranja.

Tornado en Santa Fe en medio del fuerte temporal. (Foto: captura)

También rige una alerta amarilla en otras seis provincias

Además de las áreas bajo alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para amplios sectores de:

Buenos Aires.

Entre Ríos.

Santa Fe.

Córdoba.

Santiago del Estero.

La Pampa.

En estas regiones también se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos y fuerte actividad eléctrica.

El SMN estimó acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían superarse de manera puntual.