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Tornado en medio del fuerte temporal: hay alerta naranja por tormentas en seis provincias

Un tornado provocó importantes destrozos en San Genaro, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas severas, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en gran parte del país.

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Tornado en Santa Fe en medio del fuerte temporal. (Foto: captura)

Tornado en Santa Fe en medio del fuerte temporal. (Foto: captura)

El fuerte temporal que afecta a gran parte de la Argentina dejó este viernes una impactante postal en la provincia de Santa Fe, donde se registró un tornado que provocó importantes destrozos en la localidad de San Genaro, ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario.

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El fenómeno ocurrió mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y otras regiones del país, ante el riesgo de lluvias intensas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con los primeros reportes, el tornado generó ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, que provocaron severos daños en viviendas rurales y establecimientos ubicados en las afueras de San Genaro.

Hasta el momento, las autoridades no informaron personas heridas, aunque continúan relevando los daños materiales ocasionados por el fenómeno. El SMN mantiene este viernes una alerta naranja por tormentas fuertes para distintos sectores del país.

El organismo advirtió que las tormentas podrán ser localmente severas y estar acompañadas por:

  • Lluvias intensas en cortos períodos.
  • Caída de granizo de distintos tamaños.
  • Fuerte actividad eléctrica.
  • Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Además, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, con valores que podrían ser superados de forma puntual.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos con capacidad de provocar daños y afectar el normal desarrollo de las actividades.

El temporal avanza sobre la provincia de Buenos Aires

Durante la jornada ya se registraron tormentas intensas sobre distintos tramos de la Ruta 2, donde las fuertes lluvias redujeron considerablemente la visibilidad para quienes circulaban por la zona.

Según los pronósticos, el temporal se intensificará durante la noche con el ingreso de un frente frío, que favorecerá el desarrollo de nuevas tormentas severas sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la costa atlántica.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en las zonas bajo alerta naranja.

Tornado en Santa Fe en medio del fuerte temporal. (Foto: captura)

Tornado en Santa Fe en medio del fuerte temporal. (Foto: captura)

También rige una alerta amarilla en otras seis provincias

Además de las áreas bajo alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para amplios sectores de:

  • Buenos Aires.
  • Entre Ríos.
  • Santa Fe.
  • Córdoba.
  • Santiago del Estero.
  • La Pampa.

En estas regiones también se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos y fuerte actividad eléctrica.

El SMN estimó acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían superarse de manera puntual.

En pocas palabras

  • Tornado en San Genaro: El fenómeno causó importantes destrozos en la localidad santafesina, con ráfagas superiores a 100 km/h.
  • Alerta naranja: El SMN mantiene advertencias por tormentas severas en Buenos Aires, Entre Ríos y otras provincias.
  • Recomendaciones: Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios ante el riesgo de fenómenos meteorológicos peligrosos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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