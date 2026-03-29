Un violento tornado azotó durante la madrugada de este sábado a la localidad de Bombal, en el departamento Constitución, y dejó un panorama devastador con graves daños materiales y una víctima fatal.
El fenómeno azotó una localidad santafesina durante la madrugada. Hubo daños en viviendas, industrias y rutas, mientras continúa el operativo para asistir a los vecinos.
Tornado en Santa Fe: un muerto, voladuras de techos, caída de árboles y rutas cortadas
Un violento tornado azotó durante la madrugada de este sábado a la localidad de Bombal, en el departamento Constitución, y dejó un panorama devastador con graves daños materiales y una víctima fatal.
El fenómeno se registró entre las 5 y las 5:30 y provocó la voladura de techos, caída de árboles, destrucción de estructuras y el colapso total del tendido eléctrico. Según confirmó el intendente Carlos Gabbi, una persona murió en medio del temporal, presuntamente a causa del impacto emocional que generó la situación.
El impacto del fenómeno fue generalizado y afectó tanto a viviendas particulares como a instalaciones industriales.
“Nos encontramos con un pueblo devastado”, aseguró Gabbi luego de recorrer las zonas más afectadas. De acuerdo con el relevamiento inicial, al menos cinco o seis casas sufrieron daños estructurales de gravedad.
También se registraron destrozos en cooperativas y en edificios históricos como el Galpón Centenario, además de importantes afectaciones en el sector productivo.
Las ráfagas del tornado golpearon con fuerza la actividad agroindustrial de la zona. Derribaron norias utilizadas para el movimiento de cereales, dañaron galpones y silos, y provocaron la destrucción parcial de una planta de acopio.
El nivel de destrucción en este sector genera preocupación por el impacto económico que podría tener en la región.
Tras el temporal, toda la localidad permanece sin suministro eléctrico debido a la caída de postes y líneas de alta tensión.
Ante este escenario, las autoridades pidieron a los vecinos que permanezcan en sus casas y eviten circular innecesariamente. “La presencia de árboles y cables cortados representa un riesgo importante”, advirtieron desde la comuna.
Cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía, junto a Bomberos, Policía y personal municipal, trabajan en la limpieza de calles, asistencia a los damnificados y la restitución del servicio.
El temporal también impactó en la infraestructura vial. En la ruta provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Carreras, dos camiones de gran porte volcaron por la fuerza del viento, lo que obligó a restringir el tránsito de manera preventiva.
El fenómeno no se limitó a Bombal. También se reportaron daños en zonas cercanas como Montes de Oca y Bouquet, donde las ráfagas causaron destrozos similares.
Mientras continúan los trabajos de asistencia, el foco está puesto en restablecer los servicios básicos y evaluar el alcance total de los daños provocados por uno de los temporales más intensos registrados en la región en los últimos años.