El informe policial dijo: "Personal del GTO toma conocimiento por varias fuentes de comunicación de que en la madrugada del dia de la fecha (martes) habría ocurrido un supuesto enfrentamiento armado entre la custodia personal del futbolista Carlos Tevez en NUDO 01 (BARRAGAN Y AV MILITAR), y resultado del mismo habría varios aprehendidos y armas secuestradas, como así también un masculino occiso".

Sin embargo, el Apache hoy publicó un video de dos minutos explicando lo que pasó y desmintió haber estado involucrado en el hecho: "Es todo mentira, no me manejo con custodios, menos en mi barrio y mi casa. Hay un muerto pero yo no tengo nada que ver".