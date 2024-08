A Boca se lo empataron cerca del final y casi lo termina perdiendo: lo salvó el VAR

Por su parte, el tanto del empate para “El Pincha” lo marcó Edwin Cetré a los 35 minutos del complemento, de manera similar. Eric Meza centró un balón al área, que Cristian Lema intentó rechazar, pero quedó dentro de la misma y el extremo por izquierda mandó la pelota al fondo de la red. Los jugadores del conjunto de La Ribera reclamaron falta, pero finalmente el árbitro Darío Herrera convalidó el gol.

Sobre el final del partido, el VAR anuló un posible gol de Luciano Giménez por posición adelantada del defensor Federico Fernández. Además, Milton Giménez vio la tarjeta roja, por doble amonestación, a falta de un minuto para el pitido final por lo que debió jugar con diez jugadores.

medina_boca.jpg

¿Cristian Medina se va de Boca?

Previo al crucial encuentro entre Boca y Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional, un video editado por el canal oficial del Xeneize causó revuelo entre los hinchas.

¿El motivo? La filmación, que capturaba el entrenamiento del equipo dirigido por Diego Martínez, muestra una conversación entre Cristian Medina y Miguel Merentiel que encendió las alarmas en el mundo Boca.

En el video, el joven volante le comenta a su compañero: "Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida". Esta declaración generó una ola de especulaciones sobre su futuro en el club.