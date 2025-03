Olivia Rodrigo en Argentina: el mensaje en el teleprompter que no debía verse

“Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes esta noche”, expresó al comenzar el show, lo que provocó gritos y ovaciones. Interpretó todos sus hits más conocidos como Drivers License, Good 4 U y Vampire, acompañada de una puesta en escena vibrante. Sin embargo, lo que captó la atención de varios asistentes no fue una canción ni un gesto, sino una imagen proyectada desde su propio equipo técnico.

5.jpg

El mensaje que apareció en el teleprompter

Durante el concierto, algunos fans notaron que el teleprompter de la cantante, es decir, la pantalla donde se proyectan las letras de sus canciones para que no olvide ningún verso, mostraba algo más que texto musical. Una fotografía tomada en el momento reveló que, además de la letra, el dispositivo mostraba una leyenda clara y contundente: “BUENOS AIRES, ARGENTINA”.

Este dato provocó sorpresa e incluso algo de humor en redes. Usuarios comentaron que le estaban “recordando dónde estaba”, como si necesitara una indicación adicional para no olvidar el país en el que se encontraba. En pocos minutos, la imagen se volvió viral y generó miles de interacciones, entre memes, análisis y especulaciones sobre si se trataba de un protocolo estándar o una necesidad personal de la artista.

Mirá el video:

Embed

¿Por qué le recordaban dónde estaba?

La pregunta no tardó en circular: ¿es habitual que los teleprompters incluyan el nombre de la ciudad? Algunos técnicos y profesionales de la industria musical señalaron que este tipo de mensajes no son inusuales, especialmente en giras internacionales de gran magnitud. “No es que no sepan dónde están, es un recurso para generar cercanía con el público”, explicó un productor musical en X (antes Twitter). “A veces los artistas deben nombrar la ciudad entre canción y canción, y como hacen tantos shows seguidos, es mejor tenerlo a la vista para evitar confusiones”.

Lo cierto es que el gesto se interpreta como una forma de asegurarse que el show tenga una conexión emocional con el público local. Mencionar el nombre de la ciudad puede parecer un detalle menor, pero para quienes están viendo a su artista favorito, se transforma en una experiencia más personal.

3.jpg

El fenómeno Olivia Rodrigo

Con apenas 21 años, Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las voces más influyentes del pop actual. Su debut con Sour la catapultó a la fama con un estilo fresco, letras confesionales y un tono nostálgico que conecta con las nuevas generaciones. Su segundo álbum, Guts, consolida su propuesta con un enfoque más rockero, maduro y audaz.

La visita de Rodrigo a la Argentina forma parte de un recorrido que incluye decenas de ciudades en varios continentes. En cada show, miles de fanáticos corean sus canciones con devoción, y el nivel de producción es de primer nivel. Bajo ese contexto, que su equipo técnico agregue referencias visuales en los dispositivos de ayuda como el teleprompter es parte de una estrategia más amplia para mantener precisión, fluidez y una conexión constante con el público.