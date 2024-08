Cristian Medina, en el ojo de la tormenta tras un polémico video viral: ¿Se va de Boca?

Previo al crucial encuentro entre Boca y Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional, un video editado por el canal oficial del Xeneize causó revuelo entre los hinchas. ¿El motivo? La filmación, que capturaba el entrenamiento del equipo dirigido por Diego Martínez, muestra una conversación entre Cristian Medina y Miguel Merentiel que encendió las alarmas en el mundo Boca. En el video, el joven volante le comenta a su compañero: "Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida". Esta declaración generó una ola de especulaciones sobre su futuro en el club.