Benfica multará a Enzo Fernández por una polémica falta

Desde el entorno del jugador aseguran que esta decisión fue tomada con el permiso de Rui Costa, presidente de la institución, pero, ante esta situación, el exRiver exRiver ya se encuentra en viaje rumbo a Portugal, a la espera de conocer cuál será la sanción una vez que arribe al país.

Enzo Fernández, a un paso de convertirse en nuevo jugador de Chelsea

Tras varias idas y vueltas, esta tarde se confirmó que Enzo ya tiene un acuerdo contractual con Chelsea. El entorno del jugador está esperando que Benfica llegue a un arreglo con el club inglés en la forma de pago, el último detalle que falta resolver. La venta va a rondar los 120 millones de euros y se cerraría en el transcurso de la semana.

La afición del Benfica estalló contra Enzo Fernández: “Vete a la mierda”

Enzo volvió a jugar con el Benfica el pasado día 30 de diciembre en la derrota por 3-0 contra el Braga y, posteriormente, viajó a Buenos Aires para pasar el fin del año en la capital de Argentina. El agente del futbolista, Uriel Pérez, publicó este lunes en su cuenta de Instagram una foto junto a Enzo Fernández que no sentó nada bien a una parte de la afición del club portugués, que estalló contra el jugador por su comportamiento.

“Fuera, vete eres muy poco profesional para estar en un club tan grande como es el Benfica vete ya y no vuelvas”, “qué falta de respeto”. “falta de respeto al Benfica. Etapa crucial de la temporada y de viaje en viaje. Deposita los 120M€ y vete a la mierda. Ningún jugador está por encima del Benfica”. “Desagradecidos, si no fuera por el Benfica no hubieras ido al Mundial, nada ni nadie es más grande que el BENFICA”, “¡para mí, que no vuelva a jugar en el Benfica! ¡Qué falta de profesionalidad para un club que le ayudó a ir a la Copa del Mundo y la Liga de Campeones! Despierta chico, mira a Salvio, Aimar”, fueron algunos de los mensajes que dedicaron los aficionados a Enzo.