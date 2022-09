La emoción de Benetti por volver a Boca gracias a Riquelme

"Yo estaba desocupado. Román escuchó mi mensaje y me sorprendió porque yo soy de otra generación. Me llamó el Chelo Delgado. Estaba desocupado y cuando estás desocupado te pasa cualquier cosa por la cabeza. Con 51 años no puedo ir a ningún lado, ya soy viejo", contó.

Y agregó entre lágrimas: "Me hice maquinista de tren, vendia hielo, no me sentí menos que nadie. Sólo quería que mis hijos estuvieran bien. Ahora me baño con agua caliente dos veces por día. Hace tres años no les podía comprar nada a mis hijos. Nada, eh. Y le debía plata a todo el mundo. Soy un tipo feliz porque tengo trabajo; cuando no trabajás no encajás en la sociedad. Riquelme me dio una mano inmensa".

Para cerrar afirmó: "Ahora me siento un privilegiado. No tengo vergüenza en decirlo. Cuando uno está allá abajo comienza a dar manotazos de ahogado. Va en búsqueda de puertas que uno piensa que están abiertas y resulta que están cerradas. Tenés que agachar la cabeza”.