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El regalo de Riquelme para Neymar: el gran gesto del presidente de Boca con el crack del Santos

En la antesala del partido ante el "Ciclón" por Copa Sudamericana, el plantel del Santos utilizó las instalaciones del Xeneize para entrenar. A pesar de la distancia, Juan Román Riquelme se encargó de agasajar al astro paulista con un detalle que rápidamente se volvió viral.

El regalo de Riquelme para Neymar: el gran gesto del presidente de Boca con el crack del Santos

El fútbol sudamericano vive horas de máxima ebullición con la presencia de Neymar en Argentina. En la previa del trascendental duelo que Santos disputará frente a San Lorenzo por la Copa Sudamericana, el conjunto brasileño eligió el predio de Boca Juniors para realizar su última práctica. En ese contexto, se produjo un intercambio que unió a dos de los máximos ídolos de la historia del deporte continental.

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Aunque Juan Román Riquelme se encuentra en Belo Horizonte para acompañar al plantel de Boca en su compromiso ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, el presidente xeneize no quiso estar ausente en la bienvenida al crack brasileño. A través de intermediarios, Román le hizo llegar un presente muy especial: le envió dos camisetas de Boca, una personalizada con el nombre de Neymar y otra con el dorsal del propio Riquelme.

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Cómo fue el reencuentro entre Neymar y Ander Herrera en Boca

La jornada en el predio de Ezeiza no solo estuvo marcada por el obsequio del presidente de Boca, sino también por un emotivo reencuentro. Ander Herrera y Neymar, quienes compartieron plantel durante varias temporadas en el Paris Saint-Germain, volvieron a verse las caras en suelo argentino.

Ambos futbolistas aprovecharon la ocasión para charlar, recordar su etapa en Francia y, como no podía ser de otra manera, realizar un intercambio de camisetas en plena Bombonera. Este gesto de camaradería sumó un condimento extra a una tarde donde las figuras internacionales fueron las protagonistas absolutas, dejando de lado por un momento la rivalidad deportiva.

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A qué hora juega San Lorenzo vs. Santos por la Copa Sudamericana

Tras los agasajos y la preparación en las instalaciones xeneizes, el equipo brasileño ya tiene la mira puesta en el Bajo Flores. San Lorenzo recibirá al Santos este martes a las 19:00 en el Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro), en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El partido es de vital importancia para las aspiraciones de ambos clubes:

  • San Lorenzo llega como líder de su zona y buscará un triunfo que lo deje a un paso de la clasificación a la siguiente fase.

  • Santos cuenta con Neymar como su principal estandarte, buscando recuperar terreno en un torneo donde la jerarquía del ex Barcelona y PSG puede ser determinante.

El impacto de Neymar en su regreso a la Argentina

La visita del astro brasileño ha generado una revolución mediática. Desde su llegada, los ojos del continente están puestos en sus movimientos, y el entrenamiento en las instalaciones de Boca Juniors no hizo más que alimentar la expectativa. El gesto de Riquelme refuerza el respeto mutuo entre las grandes figuras del fútbol, mientras que el cruce con Ander Herrera recordó la vigencia de los vínculos que el fútbol de élite construye a lo largo de los años.

Este martes, la acción se trasladará al campo de juego, donde San Lorenzo intentará frenar el ímpetu de un Santos que llega motivado y respaldado por la hospitalidad que recibió en su estadía en Buenos Aires. Sin dudas, el cruce entre el "Ciclón" y el "Peixe" será el evento deportivo del día, con Neymar bajo todos los focos y la Copa Sudamericana como el escenario de gala.

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