El regalo de Riquelme para Neymar: el gran gesto del presidente de Boca con el crack del Santos

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A qué hora juega San Lorenzo vs. Santos por la Copa Sudamericana

Tras los agasajos y la preparación en las instalaciones xeneizes, el equipo brasileño ya tiene la mira puesta en el Bajo Flores. San Lorenzo recibirá al Santos este martes a las 19:00 en el Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro), en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El partido es de vital importancia para las aspiraciones de ambos clubes:

San Lorenzo llega como líder de su zona y buscará un triunfo que lo deje a un paso de la clasificación a la siguiente fase.

Santos cuenta con Neymar como su principal estandarte, buscando recuperar terreno en un torneo donde la jerarquía del ex Barcelona y PSG puede ser determinante.

El impacto de Neymar en su regreso a la Argentina

La visita del astro brasileño ha generado una revolución mediática. Desde su llegada, los ojos del continente están puestos en sus movimientos, y el entrenamiento en las instalaciones de Boca Juniors no hizo más que alimentar la expectativa. El gesto de Riquelme refuerza el respeto mutuo entre las grandes figuras del fútbol, mientras que el cruce con Ander Herrera recordó la vigencia de los vínculos que el fútbol de élite construye a lo largo de los años.

Este martes, la acción se trasladará al campo de juego, donde San Lorenzo intentará frenar el ímpetu de un Santos que llega motivado y respaldado por la hospitalidad que recibió en su estadía en Buenos Aires. Sin dudas, el cruce entre el "Ciclón" y el "Peixe" será el evento deportivo del día, con Neymar bajo todos los focos y la Copa Sudamericana como el escenario de gala.