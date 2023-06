Críticas y furia: Martín Demichelis se cruzó con la prensa tras la goleada de River a Banfield

Y agregó: "Si llegamos mucho y no convertimos, 'qué mal que trabajamos porque no metemos los goles'. Ahora que llegamos poco y los metemos, ¿está bien?".

"A mí me gusta llegar mucho, después si los chicos erran, ¿qué querés que les diga? No pasa nada. A mí me gusta llegar mucho, no llegar poco", completó.

La exigencia de Martín Demichelis para "ser campeón" en River

En otro tramo de sus declaraciones, Martín Demichelis destacó la producción de Lucas Beltrán, autor de un doblete, pero dejó la siguiente frase: "No alcanza con estar bien para ser campeón en River, hay que estar mejor y siempre se puede estar mejor".

El DT, al mismo tiempo, se manifestó "alegre" por el gol del venezolano Salomón Rondón que cerró la goleada 4-1.

Respecto de los cambios realizados en el partido, el técnico explicó: "(Matías) Kranevitter nos dio equilibrio, me decidí que salga Pablo (Solari) en el entretiempo. A nadie le gusta salir, pero me incliné por los cinco volantes para tener más control y pase. Estuvimos compactos cuando perdíamos la pelota. Después de la expulsión de Emanuel Insúa (Banfield) se facilitaron las cosas".

"Tengo un gran grupo y eso me permite hacer diferentes modificaciones", elogio Demichelis.

River le ganó 4-1 a Banfield en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 20 de la Liga Profesional. Lucas Beltrán (x2), Pablo Solari y Salomón Rondón marcaron los goles del Millonario. Con este resultado, el conjunto dirigido por Martín Demichelis le vuelve a sacar una tranquilizante diferencia (cuatro puntos) a Talleres, que ya venció a Arsenal en Córdoba. Milton Giménez, en tanto, descontó de penal.

Después de un buen comienzo de Banfield, el equipo dirigido por Martín Demichelis desplegó toda su eficacia y con solo dos tiros en 21 minutos (el primero a los seis) logró abrir el marcador, tomar ventaja y caminar el duelo.

En la primera oportunidad de peligro para River, luego de una brillante jugada individual con 20 pases que se vio empañada por el despeje defectuoso de Luis Mago, Beltrán se entendió con Solari, realizó una diagonal y definió cruzado en el mano a mano con Facundo Cambeses .

En la segunda ocasión, debido a un error de comunicación entre Emanuel Insua y Mago, Beltrán le retribuyó la gentileza a Solari, que no perdonó y puso el 2-0.

River tenía el control del partido hasta los 25 minutos, pero comenzó a jugar de igual a igual, momento en el cual Banfield lo acorraló, ganó oportunidades y descontó antes del descanso.

Brahian Alemán, quien tuvo dos oportunidades de tiros libres, envió un centro peligroso al área para Giménez, Rojas intentó despejar con la cabeza, pero impactó la pelota con la mano, y la jugada culminó con el remate del exjugador de Atlanta que Armani bloqueó a corta distancia.

river_banfield2.jpg

En el segundo tiempo, Demichelis hizo ingresar a Matías Kranevitter con la intención de mejorar el centro del campo, pero, como contrapartida, Solari, uno de los jugadores más destacados, fue sustituido. El gol tempranero de Beltrán ofreció una solución inmediata.

De La Cruz realizó un robo en el centro del campo, pasó el balón a "Nacho" Fernández y el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, en su única contribución en el partido, asistió de manera exquisita para el gol de Beltrán.

El tercer gol del Millonario fue un golpe duro para Banfield, que no encontró respuestas en un momento que los tiene muy preocupados.

River, sin brillar, encontró el equilibrio y dominó el juego. La expulsión de Insúa, tras la intervención del VAR por una falta fuerte a Leandro González Pírez, complicó aún más las cosas para Banfield.

El líder del torneo, que llevaba cuatro partidos sin ganar como visitante, se apoyó en la calidad de jugadores como Barco y en las buenas incorporaciones de Santiago Simón y Matías Suárez, quien envió un centro preciso para el cabezazo de Rondón, que convirtió su tercer gol con River, todos como visitante.