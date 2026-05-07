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ENORME REVUELO

¡Explotó todo! Evangelina Anderson destapó lo peor de Martín Demichelis como padre de sus hijos

Un gesto de Evangelina Anderson desató un escándalo y expuso el costado más cuestionable de su ex, Martín Demichelis.

7 may 2026, 12:08
¡Explotó todo! Evangelina Anderson destapó lo peor de Martín Demichelis como padre de sus hijos
¡Explotó todo! Evangelina Anderson destapó lo peor de Martín Demichelis como padre de sus hijos

¡Explotó todo! Evangelina Anderson destapó lo peor de Martín Demichelis como padre de sus hijos

Un pequeño gesto en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena la tensa relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. La modelo dio like a una publicación de Instagram con una frase que no pasó desapercibida: "La vida te dio otra oportunidad. Si ya elegiste mal al papá, al menos elige bien al padrastro".

El movimiento fue detectado y difundido por Pochi de Gossipeame, y rápidamente se viralizó. En el contexto de la separación de la pareja —que ocurrió a principios de 2025, tras casi dos décadas juntos y tres hijos en común— la reacción de Anderson fue leída como una indirecta que va más allá de la decepción amorosa: apunta directamente al rol de Demichelis como padre.

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No es la primera vez que Evangelina deja entrever su malestar. En una nota con LAM, había reflexionado sobre los valores que sintió traicionados durante el matrimonio: "Imaginate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer, ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llego mi camino con vos, y soy muy determinante".

En otra conversación, esta vez con Martín Cirio, describió el impacto emocional de la ruptura: "Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero… creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías". Y cerró con una frase que se volvió viral: "Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega".

Aunque Anderson siempre evitó hacer declaraciones duras en público —principalmente para proteger a sus hijos—, el like de esta semana marca una escalada. Ya no se trata solo de hablar de una pareja rota, sino de señalar cómo el exfutbolista ejerce su paternidad.

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¿Por qué se separaron Martín Demichelis y Evangelina Anderson?

La ruptura, confirmada oficialmente en agosto de 2025 tras 18 años juntos, se atribuyó a una acumulación de crisis potenciadas por fuertes rumores de infidelidad por parte del exfutbolista. Las versiones señalaron primero un vínculo con una azafata y luego con Stephie Moreno, una DJ argentina radicada en el exterior.

Según Yanina Latorre, a Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey con información sobre una supuesta relación de Martín con la azafata, a quien habría conocido durante un viaje con River. Tras recibir el mensaje, Demichelis lo confesó y ella lo echó.

Anderson nunca lo confirmó con ese nivel de detalle, pero sí dio a entender la traición en una entrevista con Ángel de Brito: "Imaginá que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian".

Consultada sobre una posible reconciliación, fue categórica: "Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo".

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

     

 

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