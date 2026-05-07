¡Explotó todo! Evangelina Anderson destapó lo peor de Martín Demichelis como padre de sus hijos

Aunque Anderson siempre evitó hacer declaraciones duras en público —principalmente para proteger a sus hijos—, el like de esta semana marca una escalada. Ya no se trata solo de hablar de una pareja rota, sino de señalar cómo el exfutbolista ejerce su paternidad.

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¿Por qué se separaron Martín Demichelis y Evangelina Anderson?

La ruptura, confirmada oficialmente en agosto de 2025 tras 18 años juntos, se atribuyó a una acumulación de crisis potenciadas por fuertes rumores de infidelidad por parte del exfutbolista. Las versiones señalaron primero un vínculo con una azafata y luego con Stephie Moreno, una DJ argentina radicada en el exterior.

Según Yanina Latorre, a Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey con información sobre una supuesta relación de Martín con la azafata, a quien habría conocido durante un viaje con River. Tras recibir el mensaje, Demichelis lo confesó y ella lo echó.

Anderson nunca lo confirmó con ese nivel de detalle, pero sí dio a entender la traición en una entrevista con Ángel de Brito: "Imaginá que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian".

Consultada sobre una posible reconciliación, fue categórica: "Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo".