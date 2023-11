El análisis de Darío Benedetto tras la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores

"Bronca, mucha tristeza. Agradecerle a la gente el apoyo incondicional de siempre. Se vieron hasta acá y quedó gente afuera, hicieron la mayor movilización de los últimos tiempos y simplemente pedirles perdón y agradecerle el apoyo de siempre. Es difícil hacer un análisis caliente con esta tristeza, pero agradecer a mis compañeros por el esfuerzo que hicieron en toda la Copa", agregó en Fox Sports el delantero de Boca, que ingresó a los 32 minutos del complemento en lugar de Edinson Cavani.

En cuanto a un análisis del duelo, Benedetto destacó la labor del rival y volvió a pedirle disculpas a todos los hinchas de Boca que viajaron a Río de Janeiro. "El ganador es Fluminense, no hay otra. Nosotros hicimos todo el esfuerzo posible hasta el último minuto, por eso no hay nada que reprocharse ninguno. Te vuelvo a repetir, pedirle disculpas a la gente, hicimos un esfuerzo enorme durante toda la Copa. Era un sueño para nosotros poder ganar esta Copa, pero no se pudo dar, hay que seguir".