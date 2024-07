Manzana de Gran Hermano 2023 contó un terrible chisme sobre una exparticipante y ahora es la más odiada

“Creo que Luchi se lo quiere comer a Nico, sabiendo que está de novio con Flor. Opiniones, díganme si me equivoco”, escribió picante y las reacciones no tardaron en multiplicarse.

Los internautas fanáticos del popular reality televisivo, no dejaron pasar el chisme de Manzana sin cuestionar a Maidana por su falta de códigos de ser cierto si es todavía pretende conquistar a Nico sabiendo que está de novio con Flor Regidor, otra ex GH.

“No le importa nada”, “Que entienda de una vez que él está en pareja, que respete”, “Quiere cámara, como Furia”, “Es una trepadora. Primero se colgó de Rosina y lloró en TV porque se había enamorado y ahora esto”, “Ya no sabe qué hacer para que la sigan llamando de los programas”, fueron algunos de los muchos comentarios que bancaron a Florencia y le declararon la guerra a Lucía, quien primero había intentado conquistar a la uruguaya al confiar que le atraen tanto los hombres como las mujeres.

Picante cara a cara entre Florencia y Lucía por Nicolás de Gran Hermano: "Vamos a ver a quién elige"

Después del pésimo momento que vivió Florencia Regidor con el ingreso de Lucía Maidana a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) durante uno de los "Congelados", al presenciar cómo la salteña le decía a su chico, Nicolás Grosman, que lo esperaba afuera, en junio pasado cuando aún al reality le quedaban unas semanas, las dos chicas -ambas fuera de juego- tuvieron una cara a cara en vivo.

Todo ocurrió durante la emisión de Cortá por Lozano, donde su conductora Verónica Lozano fue precisamente quien medió entre ellas.

"Está Florencia y está Luchi que, con esa carita, dijo ‘lo espero afuera a Nico’", dio el puntapié inicial la conductora de Telefe. Y acto seguido, Maidana lanzó sin filtro: "Bueno, veremos qué elige", a lo que Flor respondió picante: "Sí, lo que no sabes es que yo vi los programas antes de entrar y sé por quién lloraba Luchi antes de entrar".

Así, frente a la consulta de Lozano a Lucía de si le gustaba o no Nicolás, la exhermanita salteña se sinceró. "No, me parece un pibe muy lindo. De verdad, me parece un pibe muy lindo. Yo con él, lo dije en la casa, yo con los pibes no me llevaba tan bien, por un tema mío, y Nico me dio un pie a que confíe en los hombres y que me lleve muy bien con los hombres", argumentó.

Y cuando Vero Lozano le preguntó directa si le daría un beso, una vez más Lucía marcó su posición. "Sí. Pero si está con Flor, no. Antes de que entre ella, le di un abrazo y le dije ‘te espero afuera’. Y se lo quise decir de nuevo, pero como amigo", explicó.

En ese momento, Florencia admitió que Nico "tiene muchas ‘pretendientas’", y que "está perfecto". "Igual, yo te daba celos. Admitilo", disparó picante Lucía ante lo cual Regidor confesó: "Sí, obvio que lo voy a admitir. ¿A quién no le daría celos si una persona entra y le dice ‘te espero afuera’ si está conmigo en la casa’? Yo le dije a Nico ‘si te gusta Luchi, todo bien, pero decímelo’. Y tampoco me lo decía".