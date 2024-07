La drástica medida que tomaron en Chile por el mal rating de Gran Hermano y tras la polémica con los participantes

Para tratar de apuntalar el número, las autoridades de ese medio tomaron una firme determinación: desde ayer, la gala pasó de 22.30 a las 23. La determinación implica una extensión de la emisión de Chilevisión Noticias.

Aunque eso no es todo. Según trascendió, el reality tendrá un resumen con lo mejor del día, que se emitirá por la tarde, desde las 17.15 hasta las 18.30. Por supuesto, esto podría estar sujeto a cambios debido a los Juegos Olímpicos de París, que inician este viernes y de los cuales Chilevisión tiene los derechos.

Habrá que esperar para ver si estos cambios logran mejorar el resultado en materia de rating para la versión chilena de Gran Hermano.

Gran Hermano Chile

Escándalo total en Gran Hermano Chile: quejas, amenazas y renuncia masiva

En las últimas horas se desató un verdadero escándalo en la casa de Gran Hermano Chile a tan solo unas semanas de haber comenzado la segunda edición del reality en ese país por el canal ChilevIsión.

La mitad de los participantes amenazó con irse de la famosa casa luego de que se quedarían sin poder comer durante tres días ante la falta de alimentos.

“No nos quieren dar comida desde hace tres días. Tres días sin comer, ¿eso te parece humano? Necesito mi valija porque no está acá. Lo que nos queda es para comer hoy y el miércoles recién es la competencia”, manifestó muy enojada la participante Linda Markovich.

Camila Power, en esa misma línea, agregó indignada: “Yo no firmé para esto. Me siento una mierda, literal. Ellos dijeron que al que no les guste esto, agarre sus cosas. No puede ser. Esto es muy injusto”.

La falta de comestibles generó un clima de total tensión en la convivencia y una de las participantes indicó que solo contaban con cebolla y que la situación era crítica.

Esta situación motivó que todos los participantes se reunieran y analizaran la dramática situación a ver qué solución le podían encontrar al conflicto.

Algunos opinaron de armar las valijas y colocarlas en la puerta a modo de protesta para que se revea la situación y otros llevaron a calmar los ánimos.

“Te digo, mira, yo que no como tanto, tengo hambre, ¿imagínate ellos? Si mañana no nos dan comida, nos vamos”, advirtió otro participante sumamente preocupado.