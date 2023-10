dibumartinezbalondeoro.jpeg

En la alfombra roja, el Dibu declaró: "Fue increíble, si ves mi pasado y lo que me costó jugar en Europa. Vine con un sueño, que era ayudar a mi familia económicamente, me encontré con muchas piedras en el camino, pero siempre luchando como me enseñaron mis padres. Hoy en día estar en un evento tan importante es algo muy lindo. Estar en el Top 15 es increíble, es un orgullo".