La contundente frase de Alejandro Garnacho sobre su decisión de jugar en la Selección Argentina

"No dudé en absoluto cuando me llamaron, porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí y lo tenían claro. Es una selección muy importante, una gran oportunidad, y toda mi familia está feliz. No necesito jugar tres partidos. Estoy aquí y, si no debuto en esta gira, no importa. Ya sé que quiero estar con Argentina y así será", afirmó Garnacho, dejando en claro que su postura es firme y que no cambiará su decisión de jugar para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Qué son los "tres partidos" para blindar a Garnacho y por qué dice que no importan

El término "tres partidos" mencionado por Garnacho se refiere al método de blindaje utilizado por las selecciones nacionales para jugadores con doble nacionalidad. Específicamente, la FIFA ha establecido que un jugador debe disputar al menos tres partidos "Clase A" con una selección para quedar "blindado" y no poder representar a otro país en el futuro. Por otro lado, si un jugador disputa un solo partido, quedará "congelado" por un período de tres años, después del cual podría ser convocado por otro país en el que tenga nacionalidad.

Sin embargo, todas estas reglas y procedimientos no importarán en el caso de Garnacho, ya que él mismo ha confirmado firmemente que su decisión está tomada: jugará exclusivamente para la Selección Argentina.