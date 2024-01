La contundente frase de Rodolfo D'Onofrio sobre el pase de Echeverri al City

image.png

En una entrevista con Farándula Show, D'Onofrio mencionó: "Soy un ex presidente y hago de ex presidente. No me meto en nada, pero te puedo contar lo que de alguna manera saben todos. Creo que pecó de inocencia en contar algo que por ahí podía ocurrir. Es una lástima que lo haya dicho. Espero que los hinchas de River lo comprendan y lo entiendan".