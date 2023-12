Un ídolo de River apuntó contra el entorno de Echeverri: "Lo mandaron a..."

El exmediocampista central, cuestionó al entorno de la joya de River y, especialmente, a su representante, Enzo Matepaone. "Yo creo que esas palabras que dijo se las mandaron a decir. No sé quién, pero no son de un chico de 17 años. Es como si le dijeron: 'Si a vos te preguntan, decí tal cosa'. Ya se hablaba del contrato...", declaró.

En otro aspecto, Merlo lamentó las salidas de Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, describiéndolos como dos jugadores de calidad. También expresó su pesar por la discordia entre el capitán y otros referentes del equipo con el entrenador Martín Demichelis: "Todo problema se puede arreglar hablando. Depende de las dos partes si quieren hacerlo o no, pero tranquilamente se podría haber quedado". A pesar de ello, respaldó a Demichelis, considerando que tuvo un excelente año y mostró desconcierto ante las críticas dirigidas hacia él.

Finalmente, Merlo sugirió a Matías Kranevitter, quien regresó al club en 2022, como reemplazo para suplir la ausencia de Enzo Pérez: "Tiene técnica y buena pegada. En los últimos partidos volvió al nivel de él. Conoce el puesto y sabe de los relevos".

Desde Inglaterra aseguran que River y el City llegaron a un acuerdo por Echeverri

La novela de este mercado de pases parece estar a punto de concluir. De acuerdo con el reporte del influyente diario europeo The Guardian, el Manchester City habría alcanzado un acuerdo verbal con River para concretar la llegada de Claudio 'Diablito' Echeverri a la Premier League.

“El Manchester City ha llegado a un acuerdo con River Plate para fichar a Claudio Echeverri, estrella argentina de la Copa Mundial Sub-17, por 25 millones de euros (21,7 millones de libras), superando así al Barcelona en la puja por su fichaje”, manifestó el rotativo. Sin embargo, desde Núñez todavía no dieron información oficial sobre el tema.

El club ciudadano decidió acelerar sus acciones después de que el joven de 17 años anunciara públicamente su decisión de no extender su contrato en Núñez durante la celebración del Trofeo de Campeones, donde River venció a Rosario Central en Santiago del Estero. Durante los festeos, el jugador generó conmoción en el Mundo River al expresar: “Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. Después se verá qué pasa”.

Una clave en esta negociación es que el jugador chaqueño continuará bajo el mando de Martín Demichelis por un año más en calidad de cedido como parte del acuerdo. Esto descarta la posibilidad de que el Manchester City ceda al joven a alguno de sus clubes satélites, como Troyes de Francia, Lommel SK de Bélgica, New York City de Estados Unidos y Girona de España, entre otros.

Cabe destacar que el contrato de Echeverri inicialmente era hasta fines de 2024, con una cláusula de salida de 25 millones de euros, la cual se elevó a 30 a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases. Según el periodista Ed Aarons, el jugador permanecerá cedido en el club argentino por un año más como parte del acuerdo después de conversaciones productivas entre las partes.

Siguiendo una estrategia similar a la adquisición de Julián Álvarez en enero de 2022, el Manchester City parece haber persuadido a Echeverri y a su club para llegar a un acuerdo. Se espera que el jugador firme un contrato de larga duración y complete su traslado a Inglaterra en la ventana de traspasos de enero.

Un aspecto clave en esta negociación es la intención del Millonario de retener una plusvalía, reconociendo el gran potencial de Echeverri y buscando obtener beneficios en el futuro, similar a la situación con Enzo Fernández.

El talentoso atacante viajará con el equipo a Estados Unidos para la pretemporada en el complejo del IMG Academy, ubicado cerca de la laguna de Sarasota Bay. Es importante señalar que River Plate posee actualmente el 85 por ciento de la ficha de Claudio Echeverri, mientras que el 15 por ciento restante pertenece a Deportivo Luján de Resistencia, Chaco.