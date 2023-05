Lo llamaban "El Tincho" y están orgullosos de su éxito en el mundo del fútbol. Los habitantes del pueblo, en su mayoría seguidores de River, estuvieron pendientes del Superclásico en el que Demichelis debutó como DT, y celebraron la victoria por 1-0 de su equipo.

Detrás de la sonrisa que muestra en los partidos, Demichelis ha enfrentado momentos muy duros en su vida. Perdió a su madre cuando tenía sólo 14 años y su padre murió en un accidente automovilístico en 2013. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, ha demostrado una gran resiliencia.

image.png Las tragedias familiares que hicieron más fuerte a Martín Demichelis: "Es una lección que..."

En una entrevista con el diario La Nación, Demichelis habló sobre la muerte de su padre: "Se prendió fuego y mi viejo y su pareja se incineraron al instante. Si no hubiera habido guard rail, quizás se iba a la banquina, daba un par de tumbos y terminaba con heridas". A pesar de este trauma, Demichelis se mantuvo enfocado y siguió adelante con su carrera de futbolista. Después de la muerte de su padre, le dijo a su suegro y a un amigo que aún jugaría en el Mundial.

Para Demichelis, su resiliencia se ha convertido en una herramienta poderosa para enfrentar las dificultades de la vida. "Cada vez que me pasó algo difícil, junté bronca y supe sacar lo mejor de mí", dijo en la entrevista. "Es una lección que me dio la vida. Perder a mi madre a los 14, a mi padre y a mi hermano de la vida por accidentes, quizás me hicieron más duro, más tosco, y a la vez me hacen abrazar a mis hijos todos los días y decirles que los amo".

A pesar de las tragedias que ha enfrentado, Demichelis sigue siendo una figura muy respetada en su comunidad. Su historia es un ejemplo de cómo la resiliencia y la determinación pueden ayudar a superar incluso las situaciones más difíciles.