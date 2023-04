Los mejores memes de la colecta de Santi Maratea para ayudar a Independiente

"A las 13:46 ya llevamos 84,5 millones de pesos. Imagino que en 10 o 15 días podemos alcanzar el objetivo. Y si todo sale mal, en un mes o cinco semanas. Eso si sale todo mal, pero en dos semanas conseguís los 20 millones", aseguró en contacto con López 910, por Radio La Red.

El influencer brindó una conferencia de prensa en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en la que es acompañado por el ídolo de la entidad Miguel Ángel "Pepé" Santoro, y explicó detalles del proceso, a qué cuenta se deberá transferir el dinero y de qué manera se le pagará a los acreedores.

Todo lo que sea recaudado por el popular influencer deberá primero pasar por las arcas de la institución, que adquirirá los dólares en el Banco Central y luego girará ese dinero para empezar a saldar como primera medida los casi seis millones que le debe al club América de México por el traspaso de Cecilio Domínguez, entre otras, para levantar la inhibición que no le permite incorporar futbolistas y tampoco habilitar a los juveniles.

Santi Maratea y la compleja misión de salvar a Independiente

En cuanto al dinero que juntará mediante la cuenta que publicó y los links de pagos (serán cuatro y de valores de $4.000, $8.000, $16.000 y $32.000), explicó que será destinado en el lugar correcto: "La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares".

"Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares", detalló el influencer que comanda la colecta histórica para el fútbol argentino.

En la misma línea, dio detalles de cómo será el pago del fideicomiso: "Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 5% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club".

"El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La Comisión Directiva tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", remarcó.