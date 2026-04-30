Susana Giménez confirmó que no irá a los Martín Fierro y lanzó una contundente confesión

Este jueves se conocieron las nominaciones a los Premios Martín Fierro de la televisión y, en LAM (América TV), Susana Giménez confirmó que no será parte de la gala prevista para el próximo 18 de mayo.
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En el ciclo de Ángel de Brito, Susana Giménez confirmó que no asistirá a los Martín Fierro de la televisión. Los motivos.
Este jueves se conocieron las nominaciones a los Premios Martín Fierro de la televisión y, en LAM (América TV), Susana Giménez confirmó que no será parte de la gala prevista para el próximo 18 de mayo.
Ángel de Brito compartió en su programa un audio que la diva de los teléfonos le envió. Allí, Susana explicó los motivos: "Hola, Ángel, ¿cómo estás? Me estoy yendo a Punta del Este ahora. Yo no trabajé este año, así que no estoy nominada ni nada, ¿para qué voy a ir?".
La conductora continuó con total sinceridad: "No, no tengo ganas. Estoy cansada. Esta semana vine acá y todos los días tenía una cosa. No pude ni ir a la fiesta de Caras, porque estaba cansada".
Por último, cerró su mensaje dejando en claro que no tiene intenciones de asistir: "No quiero ir, sinceramente. Además no tengo por qué, si no no estoy nominada. No sé".
La entrega de los Martín Fierro de Moda dejó mucho más que premiaciones: hubo reencuentros, emociones y también frases que generaron polémica. El evento, organizado por APTRA y transmitido desde los estudios de Telefe, reunió a grandes figuras del espectáculo y dio lugar a momentos inesperados.
Una vez finalizada la gala, Susana Giménez enfrentó a la prensa y sorprendió con sus declaraciones. Consultada por Andrea del Boca y su participación en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la diva no esquivó el tema y dejó frases que rápidamente se convirtieron en noticia.
Primero, habló de su experiencia en esta nueva edición de los premios y del cariño que recibe del público: "La pasé bárbaro, divino, todo organizado como los dioses. Me gusta mucho pero también yo lo di todo y amé todo lo que hacía", aseguró con entusiasmo.
Luego, la conductora fue consultada por la situación judicial que involucra a Ricardo Biasotti, expareja de Del Boca, y el juicio que él inició contra Telefe y contra ella por aquel recordado programa en el que Andrea y su abogado Juan Pablo Fioribello fueron invitados a su living. "No tengo idea, yo ni me entero, al canal le hicieron (juicio). Ya pasaron 20 años", respondió con naturalidad.
Sin embargo, lo más comentado llegó cuando se le preguntó por la presencia de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano. Antes de subir al auto que la esperaba, Susana lanzó: "La vi una vez cuando entró, me sorprendí, estaba más gor... Pero a ella no la vi, recién llego".
Esa frase sobre el aspecto físico de la actriz y su paso por el reality generó un fuerte revuelo, convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de la noche y dejando a la diva nuevamente en el centro de la escena mediática.