El video de Mauro Icardi con el hijo de China Suárez que hará estallar de bronca a Benjamín Vicuña

Las imágenes muestran distintos momentos de la escapada: selfies relajados, mates frente al mar y fotos junto a su perro Tano, en un clima de total complicidad. Lejos de la rutina, se los ve distendidos, disfrutando del tiempo libre y consolidando su presente como pareja en un entorno más íntimo.

El destino no fue casual: Turquía, donde Icardi continúa su carrera profesional, se convirtió en el punto de encuentro ideal para combinar obligaciones deportivas con momentos de desconexión y descanso. En ese contexto, la pareja aprovechó para bajar el ritmo y enfocarse en el disfrute personal.

Con esta serie de publicaciones, ambos volvieron a dejar en claro que su relación atraviesa un buen momento, compartiendo fragmentos de su vida cotidiana que rápidamente captaron la atención de sus seguidores y alimentaron la repercusión en redes sociales.

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