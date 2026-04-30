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El video de Mauro Icardi con el hijo de China Suárez que hará estallar de bronca a Benjamín Vicuña

Mauro Icardi tuvo un gesto con Amancio, hijo de la China Suárez, en el marco de un partido del Galatasaray, y lo que parecía una escena tierna y espontánea terminó siendo leído por muchos como una provocación inmediata a Benjamín Vicuña.

30 abr 2026, 22:04
El video de Mauro Icardi con el hijo de China Suárez que hará estallar de bronca a Benjamín Vicuña
El video de Mauro Icardi con el hijo de China Suárez que hará estallar de bronca a Benjamín Vicuña

El video de Mauro Icardi con el hijo de China Suárez que hará estallar de bronca a Benjamín Vicuña

La situación entre China Suárez y Benjamín Vicuña en torno a la crianza de sus hijos escaló a un conflicto inesperado en julio del año pasado. El detonante habría sido la intención de la actriz de llevarlos a vivir con ella a Turquía, donde mantiene su vínculo con Mauro Icardi, una decisión que no cayó nada bien en el entorno del actor chileno y llevó a que se hicieran fuertes posteos y declaraciones públicas.

Con la vida instalada en dicho país, el futbolista se transformó en una figura muy presente en el día a día y comparte momentos de cercanía y juego con los pequeños. Tal es así que durante el último fin de semana, en el marco de un partido del Galatasaray, comenzó a circular un video de Mauro jugando a la pelota con Amancio Vicuña en el verde césped, saludando a los espectadores.

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Curiosamente, su publicación se da a pocas horas de una historia que publicó el actor chileno. “ Extrañando ando ”, decía el mensaje, acompañada de una foto de él junto a su pequeño. Más allá de las enormes críticas que recibió, la realidad es que no cayó para nada bien y se tomó como una provocación.

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Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez en las playas turcas

Mauro Icardi volvió a mostrarse muy activo en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de postales románticas junto a China Suárez. En esta ocasión, la pareja eligió la playa como escenario para disfrutar de unos días de descanso en la costa turca, aprovechando el clima primaveral que se vive en Europa.

Las imágenes muestran distintos momentos de la escapada: selfies relajados, mates frente al mar y fotos junto a su perro Tano, en un clima de total complicidad. Lejos de la rutina, se los ve distendidos, disfrutando del tiempo libre y consolidando su presente como pareja en un entorno más íntimo.

El destino no fue casual: Turquía, donde Icardi continúa su carrera profesional, se convirtió en el punto de encuentro ideal para combinar obligaciones deportivas con momentos de desconexión y descanso. En ese contexto, la pareja aprovechó para bajar el ritmo y enfocarse en el disfrute personal.

Con esta serie de publicaciones, ambos volvieron a dejar en claro que su relación atraviesa un buen momento, compartiendo fragmentos de su vida cotidiana que rápidamente captaron la atención de sus seguidores y alimentaron la repercusión en redes sociales.

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